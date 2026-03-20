Val de arestări în Abu Dhabi. Peste 100 de persoane sunt acuzate că au distribuit informații înșelătoare în mediul online

Peste 100 de persoane, inclusiv cetățeni străini, au fost arestate în Abu Dhabi, fiind acuzate că au filmat și distribuit online informații false legate de tensiunile din Orientul Mijlociu. În Qatar, polițiștii au reținut peste 300 de persoane pentru aceleași fapte, potrivit AFP.

Autoritățile din Abu Dhabi spun că filmarea și distribuirea de informații false sau înșelătoare pe rețelele de socializare reprezintă un pericol pentru ordinea publică.

„Asemenea acte sunt susceptibile să incite la ură şi să răspândească zvonuri în rândul populaţiei”, au transmis oamenii legii.

Situații asemănătoare au fost semnalate și în alte state din regiunea Golfului Persic, unde autoritățile își întăresc supravegherea asupra conținutului publicat online, în special pe fondul atacurilor desfășurate de Iran în zonă.

Aceste atacuri vizează atât obiective americane, cât și infrastructuri civile, precum instalații petroliere și de gaze, aeroporturi sau zone rezidențiale.

În Qatar, autoritățile au reținut peste 300 de cetățeni străini, acuzați că au difuzat „informaţii înşelătoare pe timpul conflictului”.

De asemenea, oamenii legii din Bahrain și Kuwait au adoptat măsuri similare, într-un efort comun de a limita răspândirea informațiilor considerate false în mediul online.

Războiul din Orientul Mijlociu intră în a treia săptămână, iar Israelul avertizează că atacurile aeriene efectuate până acum nu sunt suficiente pentru a opri amenințările iraniene. Premierul israelian Benjamin Netanyahu afirmă că regimul de la Teheran nu mai poate îmbogăți uraniu și nu mai are capacitatea de a produce rachete balistice, susținând că Iranul este aproape decimat și că Israelul obține avantaje în conflict.

În paralel, Pentagonul intenționează să solicite o suplimentare de 200 de miliarde de dolari, în condițiile în care războiul generează costuri zilnice estimate între 1 și 2 miliarde de dolari.

Liderii europeni reuniți joi, la Bruxelles, și-au exprimat îngrijorarea față de evoluția conflictului și au subliniat riscurile extinderii tensiunilor în regiune. Netanyahu a mai declarat că Israelul va amâna atacurile asupra zăcămintelor de gaze iraniene, respingând totodată acuzațiile că ar fi implicat Statele Unite în conflictul cu Iranul. El a subliniat că Israelul a acționat independent în ceea ce privește zăcământul South Pars și că orice amânare a atacurilor a fost la cererea expresă a administrației americane. Premierul a mai catalogat drept false informațiile conform cărora SUA ar fi fost implicate direct în conflict la inițiativa Israelului.