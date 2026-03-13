20 de turiști din Dubai, acuzați că au distribuit imagini cu atacuri iraniene. Un cetățean britanic riscă închisoarea

Un turist britanic se numără printre cele 20 de persoane puse sub acuzare în Emiratele Arabe Unite după ce ar fi filmat și distribuit imagini cu atacuri cu rachete iraniene. Cazul este analizat de autoritățile din Dubai, care au invocat legislația privind criminalitatea cibernetică, ce interzice publicarea de materiale considerate sensibile pentru securitatea publică, potrivit publicației The Guardian.

Cetățeanul britanic, în vârstă de 60 de ani, se afla în vacanță în Dubai atunci când ar fi realizat o filmare care surprinde un atac cu rachetă iraniană. Conform informațiilor apărute, poliția ar fi descoperit pe telefonul său mobil înregistrarea respectivă.

Organizația Detained in Dubai, care oferă sprijin juridic în astfel de cazuri, arată că bărbatul ar fi șters videoclipul imediat după ce a fost confruntat de autorități. Chiar și în aceste condiții, cazul a fost deschis, iar ancheta penală a continuat.

În total, 20 de persoane sunt cercetate în același dosar, fiind suspectate că ar fi filmat, distribuit sau comentat imagini legate de atacuri cu rachete.

Autoritățile din Emiratele Arabe Unite se bazează pe prevederile legii privind criminalitatea cibernetică. Această legislație interzice publicarea sau redistribuirea de conținut care ar putea răspândi zvonuri, crea panică sau afecta securitatea publică.

Potrivit rezumatului oficial al cazului, persoanele acuzate ar fi folosit rețele informatice sau instrumente tehnologice pentru a „difuză, publica sau redistribui știri false, zvonuri sau propagandă provocatoare”.

Radha Stirling, directorul organizației Detained in Dubai, afirmă că modul în care sunt formulate acuzațiile este foarte general.

„Acuzațiile sună foarte grave pe hârtie. În realitate, comportamentul incriminat ar putea fi la fel de simplu ca distribuirea sau comentarea unui videoclip care circulă deja online”, a spus ea.

Conform legislației din Emiratele Arabe Unite, persoanele găsite vinovate într-un astfel de caz pot primi o pedeapsă de până la doi ani de închisoare. Pe lângă aceasta, instanța poate dispune amenzi între 20.000 și 200.000 de dirhami, echivalentul a aproximativ 4.000–40.000 de lire sterline, sau aplicarea ambelor sancțiuni.

Pentru cetățenii străini există și riscul expulzării din țară după executarea pedepsei. Specialiștii atrag atenția că legea poate fi aplicată nu doar persoanei care publică inițial materialul, ci și celor care îl redistribuie sau îl comentează.

Acest caz apare într-un context regional tensionat, după atacurile cu drone și rachete lansate de Iran asupra mai multor state din Golf.

În acest climat, mai multe țări din Orientul Mijlociu au introdus restricții mai severe privind filmarea și publicarea imaginilor care au legătură cu atacuri militare, mai ales atunci când acestea ar putea dezvălui informații despre locul impactului sau despre sistemele de apărare.

Autoritățile consideră sensibile în special imaginile care ar putea indica zonele în care rachetele sau dronele au fost interceptate sau locurile unde au lovit anumite ținte.