Noul semn de circulație care te poate costa 200 de euro. Capcana din trafic, ignorată de mulți șoferi

O clipă de neatenție la semafor poate avea consecințe mult mai scumpe decât își imaginează mulți șoferi. Un semn rutier nou, apărut discret pe unele străzi intens circulate, anunță o supraveghere strictă a intersecțiilor și sancțiuni aplicate automat. Deși este deja în vigoare, indicatorul rămâne necunoscut pentru o mare parte dintre conducători auto, inclusiv pentru românii care circulă frecvent în Spania.

Rețeaua rutieră din Spania este într-o continuă adaptare la noile realități ale traficului urban: mai multe mașini, intersecții aglomerate și tehnologii de control tot mai performante. În acest context, Dirección General de Tráfico a actualizat catalogul oficial de semnalizare, introducând indicatoare menite să avertizeze șoferii asupra monitorizării electronice.

Scopul declarat este reducerea accidentelor în intersecții, acolo unde nerespectarea semaforului rămâne una dintre principalele cauze ale coliziunilor grave. Noul semn nu interzice nimic în mod direct, dar anunță clar că zona este supravegheată și că abaterile sunt sancționate automat.

Indicatorul poartă codul S-991c și este ușor de recunoscut dacă știi la ce să fii atent: un semafor pe roșu, unde radar stilizate și siluete de vehicule. Mesajul lui este simplu – intersecția este monitorizată de camere care detectează trecerile pe roșu.

Semnul este amplasat înainte de intersecție, la mică distanță de linia de oprire, tocmai pentru a oferi șoferului timp să conștientizeze prezența sistemului. Deși nu este încă prezent peste tot, a apărut deja în orașe mari și medii, pe artere circulate intens.

Sistemul asociat acestui semn se bazează pe un mecanism automatizat, fără intervenție umană directă în momentul constatării. De regulă, sunt instalate două camere poziționate la aproximativ 25 de metri de semafor.

Prima cameră se activează atunci când vehiculul depășește linia de oprire. A doua surprinde momentul în care mașina finalizează traversarea intersecției. Dacă ambele imagini arată clar că semaforul era pe roșu, contravenția este considerată dovedită. Fotografiile trebuie să surprindă lizibil numărul de înmatriculare, altfel sancțiunea poate fi contestată.

Trecerea pe roșu este tratată drept una dintre cele mai grave abateri rutiere. Dacă sistemul confirmă încălcarea regulii, șoferul primește o amendă de 200 de euro și pierde patru puncte din permis. Notificarea ajunge ulterior prin poștă, însoțită de dovezile foto.

Pentru conducătorii auto străini, inclusiv români, amenda se aplică în aceleași condiții ca pentru rezidenți. Neplata ei poate genera complicații la ieșirea din țară sau la viitoarele controale rutiere.

Zona cea mai sensibilă este tranziția dintre galben și roșu. Mulți șoferi accelerează instinctiv când văd galbenul, considerând că mai au timp să treacă. Din punct de vedere legal, culoarea galbenă este una de avertizare, nu de interdicție, iar traversarea pe galben nu este sancționată automat.

Problema apare când vehiculul nu reușește să depășească linia de oprire înainte ca semaforul să se schimbe pe roșu. Camerele sunt suficient de precise încât să distingă fracțiuni de secundă. Dacă trecerea se produce chiar și foarte puțin după aprinderea roșului, sancțiunea se aplică. Sistemul este programat să se activeze strict pentru faza de interdicție, dar toleranța este minimă, potrivit publicației La Razon.

Autoritățile susțin că severitatea este justificată de eficiență. Intersecțiile monitorizate cu camere denumite „foto-roșu” înregistrează, în timp, o scădere a numărului de accidente și a comportamentelor riscante. Șoferii devin mai prudenți, iar tentația de a „forța” semaforul scade considerabil.

În marile orașe există deja sute de astfel de camere, amplasate în puncte considerate periculoase. Controlul este continuu, indiferent de oră sau de condițiile de trafic, ceea ce elimină ideea că abaterea ar putea trece neobservată.

Nu toată lumea privește pozitiv această măsură. Unele asociații ale automobiliștilor au criticat lipsa de transparență privind amplasarea exactă a camerelor și modul de calibrare a sistemelor. Au existat cazuri în care șoferii au reclamat erori tehnice sau semnalizare insuficient de clară înainte de intersecție.

De asemenea, există dezbateri legate de situațiile-limită, când galbenul este foarte scurt, iar oprirea bruscă ar putea fi mai periculoasă decât traversarea. Autoritățile susțin însă că durata semafoarelor respectă normele și că siguranța pietonilor primează.

O sancțiune nu înseamnă automat că nu poate fi contestată. Există situații în care imaginile nu sunt suficient de clare, semnul de avertizare lipsește sau procedura nu a fost respectată integral. Specialiștii în consultanță rutieră recomandă verificarea atentă a documentelor primite și a dovezilor foto.

În anumite cazuri, o contestație bine argumentată poate duce la anularea amenzii și la recuperarea punctelor. Important este să fie respectate termenele legale și să fie analizate toate detaliile tehnice ale cazului.

Pentru românii care călătoresc sau muncesc în Spania, adaptarea la regulile locale este esențială. Semnul S-991c este un avertisment clar că intersecția este supravegheată electronic. O secundă de neatenție sau o accelerare „la limită” poate avea consecințe financiare și administrative serioase.

Prudența la apropierea de semafor, anticiparea schimbării culorii și respectarea liniei de oprire sunt cele mai simple metode de a evita problemele. Într-un trafic tot mai controlat de tehnologie, cunoașterea semnelor noi devine la fel de importantă ca respectarea celor vechi.