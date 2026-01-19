România intră într-un nou program auto. Datele colectate de mașini vor fi folosite la scară largă

Volkswagen anunță extinderea, inclusiv în România, a programului prin care sunt utilizate date provenite de la senzori și din imagini colectate de la autovehiculele clienților. Inițiativa va fi implementată în aproximativ 40 de state europene și are ca scop perfecționarea continuă a sistemelor de asistență pentru șofer și a funcțiilor de conducere automatizată, pe baza unor situații reale din trafic. Participarea este condiționată de acordul explicit al utilizatorilor, anunță compania.

Programul urmează să fie lansat chiar din ianuarie 2026, inițial pentru modelele Volkswagen, urmând ca ulterior să fie extins și către alte mărci ale grupului: CUPRA, ŠKODA, Volkswagen Autovehicule Comerciale, Audi și Porsche. Reprezentanții companiei susțin că flota Grupului Volkswagen contribuie deja la creșterea siguranței rutiere prin utilizarea unor date anonimizate de tip „swarm data”.

Aceste informații sunt folosite, printre altele, pentru realizarea unor hărți de înaltă rezoluție, care permit autovehiculelor să mențină ghidarea pe bandă inclusiv pe drumurile unde lipsesc marcajele. Totodată, datele contribuie la generarea unor alerte de pericol și recomandări de conducere mai precise, adaptate condițiilor meteo locale, această abordare de tip „inteligență colectivă” fiind considerată un factor important în sporirea siguranței în trafic.

Pentru a dezvolta sisteme de asistență mai eficiente, inginerii Volkswagen își propun să valorifice datele obținute direct din trafic, considerate mult mai relevante decât cele rezultate din teste pe prototipuri sau simulări. Scopul este crearea unor funcții pe care șoferii să le perceapă ca fiind utile și să le păstreze activate permanent, ceea ce ar contribui nu doar la siguranța ocupanților vehiculului, ci și a celorlalți participanți la trafic.

Atenția se concentrează pe anumite scenarii considerate critice, în care sistemele de asistență pot face diferența. Printre acestea se numără situațiile ce implică pietoni și bicicliști, precum traficul din intersecțiile din apropierea școlilor sau manevrele din parcările aglomerate ale supermarketurilor.

Transferul de date nu este unul permanent, ci este declanșat doar în anumite contexte, precum activarea frânării automate de urgență, frânarea completă manuală sau manevrele evazive bruște. În aceste cazuri sunt relevante anumite informații, precum imaginile captate de camerele din jurul autovehiculului, datele furnizate de senzorii de mediu, direcția de deplasare, viteza și unghiul volanului. De asemenea, condițiile meteo, vizibilitatea și iluminarea sunt factori importanți în analiza situațiilor de trafic.

Un exemplu menționat este cel al trecerilor de pietoni sau al zonelor adiacente trotuarelor, unde sistemele trebuie să analizeze cât mai exact mișcările persoanelor. Dacă sunt detectați pietoni care par să se îndrepte spre carosabil, precum copiii aflați la joacă, autovehiculul poate genera anticipat presiune în sistemul de frânare, pentru a permite o reacție mai rapidă în caz de urgență.

Reprezentanții grupului subliniază că transmiterea și procesarea datelor se realizează exclusiv cu acordul clienților. Acest consimțământ este fundamental pentru participarea la program, poate fi acordat prin mai multe canale și este gestionat individual de fiecare marcă, de exemplu prin setările din profilul utilizatorului. În același timp, consimțământul poate fi retras oricând.

Colectarea și transmiterea informațiilor pot viza nu doar vehiculul utilizatorului, ci și alte autovehicule sau participanți la trafic aflați în apropiere, precum pietoni și bicicliști. Acest aspect este considerat esențial pentru funcționarea corectă a sistemelor bazate pe camere, care trebuie să identifice și să clasifice cu acuratețe obiecte și persoane, chiar și în condiții dificile, și să interpreteze corect situații complexe din trafic.