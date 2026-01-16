România, printre cele mai ieftine țări din UE. Cine e la polul opus

România se situează printre statele membre ale Uniunii Europene cu cele mai scăzute prețuri pentru bunurile și serviciile consumate de gospodării, arată datele Institutului Național de Statistică (INS).

În 2024, prețurile din România au fost cu 36% mai mici decât media UE, poziționând țara aproape de Bulgaria, care a înregistrat cea mai redusă valoare, cu 39% sub media europeană.

Indicele nivelului prețurilor arată cât costă un coș de bunuri și servicii identic în state diferite. Pentru comparație, media UE pentru consumul final era de 100 euro, în timp ce în Danemarca aceeași cantitate costa 141 euro, iar în Bulgaria doar 61 euro. La polul opus, cele mai scumpe țări au fost Danemarca (41% peste media UE), Irlanda (37%), Luxemburg (31%) și Finlanda (22%).

Pe categorii de produse, România se remarcă prin faptul că este cea mai accesibilă țară pentru alimente și băuturi nealcoolice, cu un nivel de preț de 78% din media UE, urmată de Slovacia (84%) și Polonia (87%). La extremă, Luxemburg și Danemarca înregistrează prețuri ridicate pentru aceeași categorie, 124% și, respectiv, 120% din media UE.

Bulgaria, pe de altă parte, este cea mai ieftină pentru mai multe categorii: băuturi alcoolice și tutun (68%), îmbrăcăminte și încălțăminte (78%), administrarea locuinței – apă, electricitate, gaz și alți combustibili (39%), recreere, sport și cultură (64%), mobilier, echipamente casnice și întreținerea locuinței (77%), transport (69%) și restaurante și servicii de cazare (55%).

La polul opus, Danemarca și Irlanda se află printre cele mai scumpe state din UE: Danemarca conduce la îmbrăcăminte și încălțăminte (133%), mobilier și întreținerea locuinței (127%), transport (125%) și recreere și restaurante (142–149%), iar Irlanda înregistrează prețuri ridicate la băuturi alcoolice și tutun (203%) și administrarea locuinței (187%).

În ceea ce privește PIB-ul pe locuitor, România se află la 77% din media UE, urmată de Ungaria cu 76%, în timp ce Bulgaria are cea mai mică valoare, 34% sub media europeană. La extremă, Luxemburg depășește media UE cu 145%, influențat de numărul mare de cetățeni străini activi în forța de muncă, care contribuie la PIB, dar nu fac parte din populația rezidentă.