Magistrala M3 de metrou se extinde spre Chiajna și Domnești, anunță primarul interimar al Sectorului 6

În prima parte a mesajului, primarul explică faptul că autoritățile analizează o variantă de extindere a Magistralei 3 pornind din stația Preciziei, cu două ramificații distincte. Contextul este unul bine cunoscut: traficul dinspre Militari Residence și Domnești sufocă arterele principale, iar lipsa alternativelor de transport rapid accentuează problema. Înainte de a detalia traseele, edilul subliniază colaborarea instituțională și necesitatea creșterii capacității de transport cu metroul în Sectorul 6, făcând publică direcția în care se lucrează:

„Acum ca s-au vărsat mărgelele, da, Primăria Sectorului 6 și Metrorex, respectiv Ministerul Transporturilor, lucrează la două variante de creștere a capacității de transport cu metroul în #Sectorul6 și de acoperire a nevoilor de mobilitate în zonele care pun o presiune foarte mare pe infrastructura rutieră a municipiului”, a scris Paul Moldovan pe Facebook.

Una dintre inițiative vizează „Extinderea Magistralei M3 de la stația Preciziei spre centura feroviară București (zona de Vest), un proiect puțin mai simplu, spre 2 direcții - Militari Residence și Domnești”, mai scrie Primarul Sectorului 6.

Această variantă ar urma să conecteze magistrala existentă cu zonele rezidențiale aflate în plină expansiune, printr-un sistem care include și facilități de tip Park & Ride, astfel încât o parte dintre șoferi să poată lăsa mașina la intrarea în oraș și să continue drumul cu metroul.

În a doua parte a mesajului, primarul vorbește despre o opțiune considerată mai ambițioasă și mai costisitoare: o extindere subterană a Magistralei 3 din zona Apusului către Militari Residence (Chiajna). Este o soluție care ar presupune lucrări mai ample, însă ar oferi o conexiune directă pentru una dintre cele mai aglomerate zone din vestul Capitalei.

Edilul insistă asupra caracterului strategic al proiectului și asupra beneficiilor pe termen lung pentru întreaga zonă metropolitană, punctând necesitatea unor alternative reale la mașina personală:

„ Extinderea prin subteran a Magistralei M3 de la Apusului spre Miliari Residence (Chiajna). Un proiect mai complex și mai costisitor, dar extrem de necesar pentru nevoile de mobilitate ale Sectorului 6 și zonei metropolitane.

Acestea, împreună cu noua linie de tramvai din Prelungirea Ghencea, vor aduce alternative de transport rapid de mare capacitate spre centrul Bucureștiului, altele decât mașinile personale și, prin urmare, un trafic rutier mai redus, mai puțină poluare, nervi și alte efecte negative”, a scris Paul Moldovan, primarul Sectorului 6 pe rețelele de socializare.

Metrorex pregătește un proiect amplu de extindere a Magistralei 3 în vestul Bucureștiului, care ar presupune realizarea a opt stații noi și aproximativ 19 kilometri de linie suplimentară. Planul face parte din programul investițional pentru perioada 2021–2030.

Documentațiile vizează mai multe segmente: Preciziei – Chiajna (3,3 km, două stații), Preciziei – Cartierul Latin/Bragadiru (4,36 km, două stații) și Păcii – Linia de Centură Vest (3,7 km, patru stații). Sunt prevăzute două racorduri supraterane în formă de Y, care vor porni din stația Preciziei și vor conecta magistrala actuală cu zonele Militari – Chiajna și Prelungirea Ghencea – Cartierul Latin.

Proiectele includ stații precum Autostrada A1, Strada Osiei, Domnești și Cartierul Latin, iar în prezent autoritățile caută surse de finanțare pentru demararea investiției.