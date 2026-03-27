Cei mai căutați angajați din România și salariile lor: Până la 10.000 de lei net

Anumite categorii de profesioniști se află în topul cererii pe piața muncii din România, în special contabili, manageri de vânzări și ingineri. Cererea pentru specialiști este concentrată în principal în sectorul serviciilor, dar și în retail, construcții, industria alimentară, logistică și turism, potrivit unei analize făcute de eJobs.

Ce categorii de profesioniști sunt la mare căutare

În schimb, domenii precum aeronautică, marketing, PR, farmaceutic și real estate se confruntă cu un număr mai redus de oportunități pentru profesioniști.

„Inginerii reprezintă o categorie în deficit pe piața muncii. Cererea acoperă aproape toate specializările: de la inginerie civilă și mecanică, la instalații, proiectare sau energie”, explică Roxana Drăghici, Head of Sales la eJobs.

Orașele cu cele mai multe posturi deschise pentru seniori cu experiență de peste cinci ani includ București, Cluj-Napoca, Iași, Brașov, Ilfov, Constanța și Oradea. Salariul mediu net în România pentru acești profesioniști este de 6.400 lei, însă așteptările candidaților sunt cu aproximativ 25% mai mari, ajungând la 8.000 lei lunar.

Cele mai bine plătite domenii

Cele mai bine plătite domenii sunt IT (10.650 lei net), petrol și gaze (7.800 lei), audit și consultanță (7.700 lei), construcții (7.000 lei) și inginerie (7.000 lei). Joburile din call center, HoReCa, turism sau industria alimentară oferă salarii mai mici, între 5.000 și 5.500 lei.

Potrivit Roxanei Drăghici, seniorii se mișcă mai greu pe piața muncii comparativ cu angajații entry-level sau fără experiență. „Acești profesioniști schimbă mai rar locul de muncă, ceea ce conferă stabilitate companiilor, mai ales în perioade cu incertitudini economice. Din acest motiv, volumul aplicărilor din partea lor este mai mic.”

Seniorii nu prea sunt interesați de joburile remote

Datele eJobs indică faptul că, din cele 3,3 milioane de aplicări înregistrate de la începutul anului, doar 772.000 provin de la candidați cu experiență de peste cinci ani.

Aceștia sunt interesați în special de joburi în retail, construcții, servicii, producție, logistică, alimentație, sectorul financiar-bancar și telecom. De asemenea, interesul pentru joburile remote este mai scăzut în rândul seniorilor, reprezentând 8,9% din totalul aplicărilor, sub media generală de 11%.

