Trei femei, mamă și fiice, reținute după ce au bătut un medic la Spitalul Municipal Medgidia

Din cuprinsul articolului Medicul, agresat verbal și fizic

Trei femei, cu vârste între 20 și 41 de ani, au fost reținute pentru 24 de ore de polițiștii din Constanța după ce au atacat fizic și verbal un medic la Spitalul Municipal Medgidia, provocându-i răni la nivelul feței și tulburând ordinea publică, potrivit Inspectoratului Județean de Poliție Constanța.

Incidentul a avut loc în noaptea de 8 octombrie, în jurul orei 23.00, în incinta unității medicale din Medgidia. Potrivit anchetatorilor, cele trei femei – mama, în vârstă de 41 de ani, și fiicele sale, de 20 și 21 de ani – l-au agresat pe medic atât fizic, cât și verbal, provocându-i echimoze și zgârieturi la nivelul feței.

Inspectoratul de Poliție al Județului Constanța a precizat că faptele constituie infracțiuni de ultraj și tulburarea ordinii și liniștii publice. Acțiunea agresivă a stârnit indignarea persoanelor aflate în spital în acel moment. Cele trei femei au fost reținute pentru 24 de ore, urmând ca polițiștii să stabilească toate circumstanțele agresiunii și să propună măsurile legale corespunzătoare.