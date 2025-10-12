Drama neștiută a Marinelei Chelaru. Ce i-ar fi declanșat boala care a doborât-o

Actrița Marinela Chelaru s-a stins după ani de suferință și probleme de sănătate. Deși a rămas optimistă până în ultima clipă, tragediile din viața ei ar fi lăsat o amprentă dureroasă. Actrița Nuami Dinescu, fosta sa colega de scenă și prietenă apropiată, afirmă că aceasta ar fi fost profund afectată de moartea părinților ei.

„Moartea părinților ei a dărâmat-o și s-a îmbolnăvit”, a scris Nuami Dinescu pe Facebook.

„Marinela nu a avut deloc o viață ușoară. Dimpotrivă”, spune Nuami Dinescu, amintind că pierderea părinților a fost un moment de cotitură pentru prietena sa. Actrița a descris-o ca pe o femeie talentată și ambițioasă, care a pătruns într-o lume a divertismentului unde, la vremea aceea, se impuneau doar anumite tipare fizice.

„Extrem de talentată, a prins un timp în care își găseau locul doar dimensiunile 906090, chiar dacă ea, cind am cunoscut-o eu, era tânără și subțire, nu era chiar în tiparele impuse. Și i-a fost tare greu”, spune ea.

Nuami Dinescu a povestit că durerea Marinelei Chelaru a fost profundă și adesea ascunsă. Ea a atras atenția și asupra greutăților cu care se confruntă actorii: lipsa oricărei asigurări sau sprijin pentru cei care ies la pensie cu sume derizorii și pentru freelancerii fără angajamente stabile, care trăiesc cu venituri extrem de reduse.

Marinela Chelaru nu a reușit să devină mamă, deși își dorea enorm. Soțul ei, despre care vorbea adesea cu admirație, i-a fost sprijin necondiționat timp de peste 25 de ani.

„Eu sunt nebună, eu sunt rea, mă știu”, glumea ea adesea, recunoscând că bărbatul de lângă ea are multă răbdare în relația de cuplu.

„Marinela Chelaru a fost o fată sincera și veselă, a adus râsete și veselie și voioșie în viețile celor care au urmărit-o în evoluția ei profesională, a fost o bucurie de om pe care viata l-a ținut ca într-un meci de box. Până la final”, a continuat actrița.

Regretata actriță a trecut prin patru accidente vasculare, a suferit de diabet și probleme cardiace, însă nu și-a pierdut curajul. Într-unul dintre ultimele interviuri, mărturisea: „Nu am fost bine și nici acum nu sunt prea bine… am o stare de îmi vine să cad, să amețesc. După aia îmi revin.”

Deși medicii i-au recomandat internarea, Marinela a refuzat, sperând că-și va recăpăta forțele acasă. Boala, însă, a învins-o treptat.

„S-a ridicat de multe ori, a făcut câg a putut, dar corpul care ne poartă zi de zi prin toate obosește într-o zi teribil și pleacă să se odihnească”, a mai spus actrița.

Deși publicul român a cunoscut-o mai ales prin rolurile sale, regretata actriță se remarca și prin vocea sa inconfundabilă. Absolventă a Școlii Populare de Artă, la canto, clasa Mihaela Runceanu, Marinela Chelaru dovedise un talent deosebit și în domeniul muzical. Nuami Dinescu a mărturisit că a auzit-o pentru prima dată cântând o piesă a Corinei Chiriac.

„(…)Cânta tare frumos. Am văzut atunci o artistă care știa să umple scena și, aveam să descopăr mai târziu, ce haioasă și funny era. Îmi amintesc foarte limpede ce cânta, cum se mișca pe scena aia mare, mi-a plăcut mult de ea, am aflat apoi că înainte fusese în învățământ, dar iubea mult meseria asta și s-a aruncat cu totul în ea”, a mai spus Nuami Dinescu.