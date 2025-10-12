Monden

Marinela Chelaru, răpusă pe neașteptate. Ce le-a spus cunoscuților înainte să moară

Marinela Chelaru, răpusă pe neașteptate. Ce le-a spus cunoscuților înainte să moarăMarinela Chelaru. Sursa foto: Facebook
Marinela Chelaru, una dintre cele mai iubite actrițe ale teatrului și comediei românești, s-a stins din viață lăsând în urmă un gol imens în inimile colegilor, prietenilor și admiratorilor. Actorul Adrian Fetecău, fost coleg în Grupul VOUĂ, a povestit pentru Click.ro despre ultima lor discuție, purtată cu doar două săptămâni înainte de tragedie.

Marinela Chelaru, optimistă până la final de drum

Cunoscută pentru optimismul ei și energia debordantă, Marinela a cucerit publicul prin aparițiile sale din Grupul VOUĂ și prin rolul memorabil din serialul „Baronii”. Chiar și în ultimii ani, marcați de probleme de sănătate, actrița și-a păstrat simțul umorului.

„Am vorbit cu ea în urmă cu exact două săptămâni. Nu anunța nimic discuția, a fost destul de normală, ca în ultima perioadă. Am întrebat-o: Ce faci, draga mea?, iar ea mi-a răspuns: Stau și eu cumințică în casă. Nimic nu prevestea o tragedie”, a spus Adrian Fetecău, potrivit sursei.

Marinela Chelaru

Marinela Chelaru. Sursa foto: Facebook

Foștii ei colegi și-au exprimat regretul pentru această pierdere

Pe pagina oficială a Grupului VOUĂ, colegii Marinelei Chelaru au publicat un mesaj încărcat de emoție, exprimându-și admirația și recunoștința pentru actrița care le-a fost prietenă și parteneră de scenă aproape trei decenii.

„MARINELA, DRAGOSTEA NOASTRĂ! Cine nu a iubit-o pe Marinela Chelaru? Nu-ți trebuia decât să o întâlnești o dată și erai cucerit de optimismul ei permanent… Și, chiar dacă nu o cunoșteai personal, ci doar prin intermediul televizorului, nu aveai cum să n-o admiri și să-ți dorești să o îmbrățișezi pentru prestațiile absolut memorabile!”, au scris colegii actriței pe Facebook.

Marinela Chelaru s-a alăturat Grupului VOUĂ în 1995, aducând un aer proaspăt și o energie inconfundabilă care au însuflețit atât scena, cât și aparițiile televizate. De-a lungul carierei, a strălucit în spectacole precum „La trecutu-ți mare, vai ce viitor!”, „Niște români”, „O mătușă pierdută” sau „Școala de agenți”, iar notorietatea i-a crescut odată cu rolul Marianei Cîrpanu din sitcomul „Baronii”, difuzat zilnic pe Național TV, care a cucerit inimile telespectatorilor.

Unde va fi înmormântată Marinela Chelaru

Trupul neînsuflețit al Marinelei Chelaru a fost depus duminică, 12 octombrie, la ora 12.00, în capela Cimitirului Tudor Vladimirescu de pe Șoseaua Antiaeriană, iar înmormântarea va avea loc luni, 13 octombrie, la ora 11.30.

