Marinela Chelaru, răpusă pe neașteptate. Ce le-a spus cunoscuților înainte să moară

Marinela Chelaru, una dintre cele mai iubite actrițe ale teatrului și comediei românești, s-a stins din viață lăsând în urmă un gol imens în inimile colegilor, prietenilor și admiratorilor. Actorul Adrian Fetecău, fost coleg în Grupul VOUĂ, a povestit pentru Click.ro despre ultima lor discuție, purtată cu doar două săptămâni înainte de tragedie.

Cunoscută pentru optimismul ei și energia debordantă, Marinela a cucerit publicul prin aparițiile sale din Grupul VOUĂ și prin rolul memorabil din serialul „Baronii”. Chiar și în ultimii ani, marcați de probleme de sănătate, actrița și-a păstrat simțul umorului.

„Am vorbit cu ea în urmă cu exact două săptămâni. Nu anunța nimic discuția, a fost destul de normală, ca în ultima perioadă. Am întrebat-o: Ce faci, draga mea?, iar ea mi-a răspuns: Stau și eu cumințică în casă. Nimic nu prevestea o tragedie”, a spus Adrian Fetecău, potrivit sursei.

Pe pagina oficială a Grupului VOUĂ, colegii Marinelei Chelaru au publicat un mesaj încărcat de emoție, exprimându-și admirația și recunoștința pentru actrița care le-a fost prietenă și parteneră de scenă aproape trei decenii.

„MARINELA, DRAGOSTEA NOASTRĂ! Cine nu a iubit-o pe Marinela Chelaru? Nu-ți trebuia decât să o întâlnești o dată și erai cucerit de optimismul ei permanent… Și, chiar dacă nu o cunoșteai personal, ci doar prin intermediul televizorului, nu aveai cum să n-o admiri și să-ți dorești să o îmbrățișezi pentru prestațiile absolut memorabile!”, au scris colegii actriței pe Facebook.

Marinela Chelaru s-a alăturat Grupului VOUĂ în 1995, aducând un aer proaspăt și o energie inconfundabilă care au însuflețit atât scena, cât și aparițiile televizate. De-a lungul carierei, a strălucit în spectacole precum „La trecutu-ți mare, vai ce viitor!”, „Niște români”, „O mătușă pierdută” sau „Școala de agenți”, iar notorietatea i-a crescut odată cu rolul Marianei Cîrpanu din sitcomul „Baronii”, difuzat zilnic pe Național TV, care a cucerit inimile telespectatorilor.

Trupul neînsuflețit al Marinelei Chelaru a fost depus duminică, 12 octombrie, la ora 12.00, în capela Cimitirului Tudor Vladimirescu de pe Șoseaua Antiaeriană, iar înmormântarea va avea loc luni, 13 octombrie, la ora 11.30.