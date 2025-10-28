Separatiștii catalani rup sprijinul pentru guvernul socialist al premierului spaniol Pedro Sánchez

Partidul separatist catalan Junts a decis să înceteze sprijinul acordat premierului spaniol Pedro Sánchez, acuzând lipsa de progres în implementarea angajamentelor asumate de Partidul Socialist la începutul actualului mandat.

Liderul Junts, Carles Puigdemont, a declarat că decizia vine pe fondul unei „lipse de voință” din partea socialiștilor de a-și respecta promisiunile.

„Guvernul socialist nu mai are capacitatea de a guverna”, a afirmat Puigdemont, citat de Politico.

Premierul Sánchez a obținut sprijinul celor șapte parlamentari Junts în 2023 pentru a-și asigura menținerea la putere, în schimbul unor concesii politice și juridice legate de situația Cataloniei. Însă, potrivit Junts, o parte dintre aceste angajamente nu au fost îndeplinite.

Ruperea colaborării cu Junts reprezintă o provocare majoră pentru guvernul minoritar al premierului Sánchez, care depindea de voturile separatiștilor catalani pentru a-și asigura majoritatea parlamentară.

Guvernul nu a reușit să adopte un nou buget de la începutul mandatului, funcționând în baza prelungirilor bugetului din 2022 și a fondurilor europene de redresare.

Fără sprijinul Junts, Partidul Socialist nu dispune de suficiente voturi pentru a adopta noi legi sau pentru a aproba alocări bugetare suplimentare.

Situația riscă să afecteze inclusiv angajamentele Madridului privind creșterea cheltuielilor de apărare, asumate în contextul solicitărilor Statelor Unite.

În cadrul unei conferințe de presă susținute la Perpignan, Carles Puigdemont a criticat guvernul de la Madrid pentru nerespectarea unor promisiuni-cheie.

În schimbul sprijinului parlamentar oferit în 2023, socialiștii s-au angajat să promoveze o lege a amnistiei pentru sute de separatiști implicați în evenimentele din 2017, precum și alte măsuri legate de utilizarea limbii catalane în instituțiile statului.

Deși parlamentul spaniol a adoptat legea amnistiei, aplicarea ei completă a fost suspendată de instanțele spaniole. Curtea Supremă a decis blocarea beneficiilor acestei legi pentru Carles Puigdemont, care trăiește în exil la Waterloo, Belgia, din cauza unor acuzații de delapidare.

Puigdemont a declarat că, în pofida unor „relații personale de încredere” cu reprezentanții guvernului socialist, „încrederea politică” a dispărut.

Deși a anunțat ruperea legăturilor cu socialiștii, Puigdemont a exclus sprijinirea unei eventuale moțiuni de cenzură susținute de Partidul Popular (centru-dreapta) și de formațiunea Vox (extremă dreapta).

„Nu vom susține niciun guvern care nu sprijină Catalonia, fie acesta actualul sau altul”, a declarat liderul separatist.

Această poziție indică faptul că Junts nu intenționează să contribuie la căderea guvernului Sánchez printr-un vot comun cu opoziția de dreapta.

Decizia de a rupe colaborarea urmează să fie supusă validării interne printr-o consultare a membrilor Junts, care se va încheia joi. Potrivit presei locale, este așteptat ca majoritatea membrilor să susțină decizia conducerii partidului.

În replică, premierul Pedro Sánchez a transmis, în cadrul unei reuniuni a conducerii Partidului Socialist, că formațiunea trebuie să „rămână deschisă dialogului și dispusă la cooperare” cu Junts.

La rândul ei, ministra științei și universităților, Diana Morant, a declarat că nu crede că „electoratul Junts a votat pentru a permite Vox sau Partidului Popular să guverneze”, adăugând că formațiunea catalană trebuie să decidă „dacă dorește ca Spania să reprezinte progresul sau regresul”, conform Politico Europe.