ChatGPT, folosit de suspectul care a incendiat Florida pentru a crea o imagine a flăcărilor

Jonathan Rinderknecht, un bărbat de 29 de ani, a fost arestat sub acuzația de a fi provocat incendiul devastator din Pacific Palisades, Los Angeles, care în ianuarie 2025 a ucis 12 persoane și a distrus peste 6.000 de locuințe.

Autoritățile federale susțin că Rinderknecht a folosit un dispozitiv digital pentru a crea o imagine a unui oraș în flăcări, sugerând o premeditare a actului său.

Jonathan Rinderknecht este un tânăr de 29 de ani originar din Melbourne, Florida. În perioada în care a avut loc incendiul, el lucra ca șofer Uber în California.

După producerea incendiului, Rinderknecht s-a mutat în Florida. Autoritățile susțin că el a fost familiarizat cu zona Pacific Palisades, având în vedere că a locuit anterior în apropierea traseului Skull Rock Trailhead, locul unde ar fi fost inițiat focul.

În noaptea de Anul Nou 2025, Jonathan Rinderknecht a aprins, potrivit anchetatorilor, un foc mic în apropierea traseului Skull Rock Trailhead, în Pacific Palisades.

Inițial, acest foc a fost numit Lachman Fire și părea să fie controlat, fiind rapid suprimat de pompieri.

Cu toate acestea, focul a continuat să mocnească subteran, între rădăcinile dense ale vegetației, fără ca nimeni să observe pericolul ascuns.

Câteva zile mai târziu, în urma unor vânturi puternice și a condițiilor climatice extreme, incendiul a reizbucnit cu intensitate devastatoare, cuprinzând rapid zonele rezidențiale și afectând cartiere întregi.

Experții consideră că acțiunea inițială, deși aparent minoră, a fost suficientă pentru a declanșa unul dintre cele mai mari incendii din istoria Los Angeles, demonstrând modul în care focurile aparent nesemnificative pot evolua rapid într-o catastrofă, mai ales în condiții de secetă și vegetație uscată.

Investigatorii au descoperit pe dispozitivele digitale ale lui Rinderknecht o imagine generată cu ajutorul ChatGPT, reprezentând un oraș în flăcări.

De asemenea, au găsit un videoclip în care el filma pompieri încercând să stingă flăcările și înregistrări cu încercări repetate de a suna la 911, dar fără succes din cauza semnalului slab.

Mai mult, Rinderknecht a căutat pe ChatGPT informații despre responsabilitatea în cazul în care un foc ar fi provocat de o țigară aprinsă. Aceste acțiuni sugerează o tentativă de a crea dovezi care să-l exonereze de vină.

Dezastrul provocat de incendiu a fost unul dintre cele mai devastatoare din istoria Californiei, afectând mii de locuințe și comunități întregi.

Incendiul din Pacific Palisades a mistuit peste 23.000 de acri de teren, distrugând complet peste 6.000 de clădiri și provocând daune materiale estimate la aproximativ 150 de miliarde de dolari.

Cartiere întregi au fost reduse la cenușă, iar familii întregi și-au pierdut locuințele și bunurile personale. Focul nu a făcut excepție nici pentru zonele locuite de celebrități, atingând casele lui Mel Gibson, Paris Hilton și Jeff Bridges.

Pompierii au luptat timp de peste trei săptămâni pentru a controla flăcările, în condiții dificile, cu vânturi puternice și vegetație uscată care alimenta incendiul.

Impactul asupra comunității a fost devastator: mii de persoane au fost evacuate, iar pierderile emoționale și psihologice se vor resimți ani de zile.

Incendiul a demonstrat vulnerabilitatea infrastructurii și nevoia stringentă de măsuri preventive și planuri de urgență eficiente.

Autoritățile federale și locale au reacționat rapid după incendiul devastator din Pacific Palisades, mobilizând resurse considerabile pentru investigarea cauzelor și identificarea responsabilului.

Procurorul federal Bill Essayli a subliniat că arestarea lui Jonathan Rinderknecht reprezintă un pas important pentru aducerea unui sentiment de justiție celor afectați de tragedie.

De asemenea, guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a declarat că acest eveniment marchează un moment semnificativ în procesul de închiderea a unui capitol extrem de dureros pentru stat și pentru comunitățile devastate.

Comunitatea locală, deși profund afectată de pierderi materiale și personale, și-a arătat solidaritatea prin inițiative de sprijin pentru victime și campanii de strângere de fonduri.

În paralel, autoritățile au început să revizuiască procedurile de alertă și evacuare, pentru a preveni astfel de tragedii pe viitor, iar colaborarea între agențiile federale și locale s-a intensificat pentru gestionarea incendiilor de mari proporții.

Rinderknecht se confruntă cu acuzații federale de distrugere de proprietate prin incendiere, iar autoritățile nu exclud posibilitatea unor acuzații suplimentare, inclusiv omor.

Dacă va fi condamnat, el riscă o pedeapsă cu închisoare pe viață sau chiar pedeapsa cu moartea, având în vedere numărul victimelor.