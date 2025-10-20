Drumuri închise și restricții de circulație pe DN 1 luni dimineață. Recomandări pentru șoferi

Centrul Infotrafic al Poliției Române anunță mai multe restricții de circulație și drumuri închise luni, 20 octombrie, din cauza lucrărilor și a vremii nefavorabile. Transfăgărășanul și Transalpina rămân închise din cauza ninsorii și viscolului.

Centrul Infotrafic al Poliției Române a transmis că luni dimineață sunt impuse mai multe restricții de circulație pe drumurile naționale și montane din România, din cauza lucrărilor rutiere și a condițiilor meteo nefavorabile.

Pe DN 1 Ploiești – Brașov, la kilometrul 89+300, în zona localității Bănești (județul Prahova), au loc lucrări de întreținere la podul peste râul Prahova.

În perioada 20–25 octombrie, circulația se desfășoară alternativ, pe o singură bandă, între orele 09:00 și 18:00, pentru a permite intervențiile la infrastructură, conform informațiilor transmise de Mediafax.

Autoritățile recomandă șoferilor să circule cu prudență în această zonă, unde se formează frecvent coloane de autovehicule, mai ales în intervalele de vârf.

Din cauza ninsorilor abundente și a vremii nefavorabile, DN 7C – Transfăgărășan este închis temporar între Piscu Negru (km 104+000) și Bâlea Cascadă (km 130+800), pe raza județului Sibiu.

Măsura a fost impusă din motive de siguranță, deoarece stratul de zăpadă depus pe carosabil, vizibilitatea redusă și riscul de avalanșă fac circulația periculoasă în această zonă montană.

Reprezentanții Centrului Infotrafic amintesc că, în fiecare an, odată cu venirea sezonului rece, Transfăgărășanul se închide gradual pe sectorul de altitudine, pentru a preveni accidentele cauzate de condițiile meteo extreme.

O altă rută montană afectată este DN 67C – Transalpina, unde traficul rămâne închis între Obârșia Lotrului (km 59+800, județul Vâlcea) și Curpăt (km 79+200, județul Sibiu).

Potrivit Poliției Rutiere, sectorul de drum este impracticabil din cauza viscolului puternic, a riscului de avalanșă și a alunecărilor de teren.

Segmentul Rânca – Obârșia Lotrului fusese deja închis încă din 30 septembrie, măsura fiind menținută și extinsă odată cu deteriorarea condițiilor meteorologice.

Poliția Rutieră le recomandă conducătorilor auto:

să se informeze înainte de plecare asupra stării drumurilor,

să reduca viteza în zonele montane sau în apropierea lucrărilor,

să respecte semnalizarea rutieră și indicațiile polițiștilor aflați în teren,

să aibă în vedere echiparea autovehiculelor pentru iarnă, inclusiv anvelopele de sezon.

În zonele afectate de lucrări, autoritățile atrag atenția că nerespectarea vitezei legale sau a indicatoarelor temporare poate duce la accidente grave, mai ales în condiții de vizibilitate redusă.

Conform Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), la altitudini de peste 1.500 de metri, temperaturile au coborât sub zero grade, iar stratul de zăpadă depășește pe alocuri 15 centimetri.

Meteorologii avertizează că, în zilele următoare, ploi, lapoviță și ninsoare vor continua în zonele montane, iar rafalele de vânt pot atinge 70–90 km/h pe creste.

Din aceste motive, este de așteptat ca restricțiile de circulație să fie prelungite până la stabilizarea condițiilor meteo, anunță Centrul Infotrafic.