Trafic paralizat pe Valea Oltului și Transfăgărășan. Sunt cozi kilometrice

Trafic paralizat pe Valea Oltului și Transfăgărășan. Traficul rutier din județul Sibiu este intens afectat în această duminică, în special pe drumurile naționale DN 7C – Transfăgărășan, DN 7 – Valea Oltului și DN 1, între Sibiu și Brașov.

Creșterea numărului de turiști care aleg aceste rute pentru plimbări și recreere pe fondul sezonului estival a generat aglomerări semnificative și blocaje parțiale, iar autoritățile locale intervin pentru a gestiona situația.

Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Sibiu a anunțat că pe aceste artere principale de circulație se înregistrează un trafic intens, iar efectivele poliției sunt desfășurate în punctele cele mai critice pentru a dirija traficul și a preveni colapsul rutier.

Polițiștii recomandă conducătorilor auto să acorde o atenție sporită semnalizărilor și indicațiilor oferite de oamenii legii prezenți la fața locului, pentru a asigura o circulație cât mai fluidă.

„Aglomerația din aceste zone este cauzată în principal de valul de turiști care s-a îndreptat către destinațiile montane și naturale, specifice sezonului cald. Pentru a evita blocajele și pentru a menține un flux continuu al traficului, polițiștii rutieri gestionează traficul în funcție de valorile observate în teren.

Recomandăm conducătorilor auto să respecte indicațiile polițiștilor, să adapteze viteza la condițiile reale de drum și trafic, dar și să evite opririle nepermise pe marginea carosabilului, care pot agrava și mai mult situația”, au precizat reprezentanții IPJ Sibiu.

Pe lângă aceste recomandări tehnice, polițiștii pun accent și pe atitudinea responsabilă a șoferilor. Aceștia sunt îndemnați să manifeste răbdare și să conducă cu prudență, ținând cont de faptul că pe drumurile montane pot apărea condiții schimbătoare, iar prezența numeroasă a altor participanți la trafic poate genera situații tensionate.

În zonele de pe Transfăgărășan și Valea Oltului, unde pe alocuri circulația se desfășoară pe un singur sens din cauza spațiului redus și a condițiilor montane, întârzierile pot fi semnificative, iar opririle intempestive pot produce ambuteiaje serioase.

Poliția face un apel către toți turiștii să-și planifice călătoria cu răbdare și să respecte regulile de circulație pentru a evita accidentele sau blocajele prelungite.

În acest context, Inspectoratul de Poliție Sibiu recomandă tuturor șoferilor să verifice starea tehnică a autovehiculelor înainte de plecare, să aibă la îndemână toate actele necesare și să utilizeze echipamentele de siguranță. De asemenea, evitarea consumului de alcool și respectarea limitelor de viteză sunt vitale pentru siguranța pe aceste drumuri aglomerate.

Astfel, autoritățile își continuă eforturile de a fluidiza traficul în punctele critice, în timp ce șoferii trebuie să dea dovadă de responsabilitate pentru ca deplasarea să se desfășoare în condiții cât mai sigure și confortabile.