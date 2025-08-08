Social Viitură pe Transfăgărășan: Circulație blocată, zeci de mașini surprinse de torenți







O viitură puternică s-a produs joi seara pe Transfăgărășan, în zona Piscu Negru, provocând blocarea traficului pe DN 7C. Aproximativ 30 de autoturisme au rămas imobilizate pe carosabil, după ce torenții au antrenat pietre, bolovani și trunchiuri de copaci, care au ajuns pe șosea.

În urma incidentului, două persoane au fost date dispărute, iar autoritățile au intervenit de urgență în zonă. Conform Inspectoratului de Jandarmi Județean Argeș, echipele de intervenție din cadrul Detașamentului Curtea de Argeș au fost mobilizate pentru a evalua situația și a elibera carosabilul.

Intervenția a avut loc într-o zonă montană greu accesibilă, ceea ce a îngreunat acțiunile de salvare și deblocare a traficului. Autoritățile monitorizează în continuare zona pentru a preveni eventuale pericole suplimentare.

„Viitură în zona Piscu Negru, Transfăgărăşan. Pietre şi copaci pe carosabil. Acţionează jandarmii din cadrul Detaşamentului Curtea de Argeş”, au transmis reprezentanţii IJJ Argeş.

Jandarmii din Detașamentul Curtea de Argeș au fost mobilizați pentru a interveni în urma blocării unui drum, cauzată de aluviunile aduse de pe versanți. Traficul a fost întrerupt temporar pe ambele sensuri, iar forțele de ordine au acționat pentru deblocarea arterei și evacuarea în siguranță a persoanelor aflate în autovehicule.

Simultan cu această intervenție, o patrulă a Postului de Jandarmi Montan Arefu, împreună cu salvamontiștii, a participat la o operațiune de căutare a două persoane rătăcite pe traseul montan dintre Vârful Moldoveanu și Stâna lui Burnei. Potrivit Inspectoratului de Jandarmi Județean Argeș, cele două persoane făceau parte dintr-un grup de opt turiști, dintre care doar șase s-au întors la locul unde își parcaseră mașinile.

Recomandări pentru turiștii care aleg trasee montane: