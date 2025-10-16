Responsabilități noi în trafic pentru șoferii din București. Proiect unic în România

Primăria Sectorului 2 propune instalarea unui indicator rutier ecologic cu mesajul „Pentru sănătatea copiilor, oprește motorul când staționezi”, amplasat lângă școli și locuri de joacă. Măsura urmărește reducerea poluării în zonele frecventate de copii.

Primăria Sectorului 2 a lansat în consultare publică un proiect de hotărâre care vizează introducerea unui nou indicator rutier informativ, cu un mesaj de protecție a sănătății copiilor: „Pentru sănătatea copiilor, oprește motorul când staționezi.”

Propunerea este parte a programului local de mediu „Oprește Motorul”, inițiat de autoritatea locală pentru a combate poluarea în preajma unităților de învățământ și a spațiilor de joacă.

Noua inițiativă se înscrie în direcția măsurilor luate în mai multe capitale europene, unde oprirea motorului în timpul staționării a devenit o regulă de bun-simț și, în unele cazuri, chiar o obligație legală.

Potrivit documentului publicat de Primăria Sectorului 2, indicatoarele vor fi montate în special în zonele aglomerate în care traficul rutier se intersectează zilnic cu fluxurile de elevi și părinți.

„Indicatoarele ar urma să fie amplasate în proximitatea unităților de învățământ preuniversitar și a zonelor frecventate de cei mici, pentru a încuraja conducătorii auto să oprească motorul pe durata staționării”, se menționează în nota de fundamentare a proiectului.

Astfel, semnele vor fi instalate în preajma școlilor, grădinițelor, afterschool-urilor și parcurilor pentru copii, în special acolo unde se formează ambuteiaje la orele de vârf, între 7:30–8:30 dimineața și 12:00–17:00 după-amiaza.

Conform datelor centralizate de autorități, aerul din apropierea instituțiilor de învățământ din București conține niveluri ridicate de particule fine (PM10 și PM2.5), provenite în mare parte din gazele de eșapament.

Emisiile cresc semnificativ în orele de vârf, când părinții își aduc copiii la școală cu mașina și rămân cu motorul pornit. Acest obicei aparent banal contribuie la creșterea concentrației de oxizi de azot și dioxid de carbon, poluanți care afectează sănătatea respiratorie a copiilor.

Datele Institutului Național de Sănătate Publică arată că expunerea repetată la astfel de particule poate duce, în timp, la astm, bronșite cronice și scăderea capacității pulmonare.

Programul „Oprește Motorul”, lansat de Primăria Sectorului 2, are o dublă componentă: educațională și ecologică.

Prin amplasarea indicatoarelor, autoritatea locală dorește să îi determine pe conducătorii auto să conștientizeze efectele directe ale poluării locale și să adopte un comportament responsabil atunci când staționează în apropierea școlilor.

„Scopul măsurii este de a-i determina pe șoferi să devină mai conștienți de efectele poluării locale. Prin oprirea motorului în timpul staționării, se reduc emisiile directe de dioxid de carbon și particule poluante, contribuind astfel la îmbunătățirea calității aerului din jurul unităților școlare”, se arată în documentul de fundamentare.

Măsura nu are caracter sancționatoriu, ci unul preventiv și informativ. Indicatorul rutier propus nu face parte din categoria semnelor de circulație obligatorii, ci din cea a celor ecologice și educative, menite să transmită un mesaj social.

Cetățenii interesați au putut participa la procesul de transparență decizională până pe 13 octombrie 2025.

După încheierea perioadei de consultare, propunerile vor fi analizate de direcțiile de specialitate, urmând ca proiectul de hotărâre să fie înaintat Consiliului Local al Sectorului 2 pentru aprobare.

Primăria estimează că, pe termen mediu, introducerea indicatoarelor poate contribui la reducerea poluării în zonele școlare cu până la 10-15% în orele de vârf.

Experiențele altor orașe europene, precum Viena, Paris sau Amsterdam, arată că astfel de campanii pot schimba comportamentul rutier al șoferilor, în special atunci când sunt dublate de campanii de educație civică și de măsuri de control al traficului.

Proiectul Primăriei Sectorului 2 vine într-un context în care problema calității aerului din București se află în atenția Comisiei Europene. România a fost deja avertizată pentru depășirea constantă a limitelor admise de poluanți în mai multe zone urbane, inclusiv în Capitală.

Oprirea motorului în timpul staționării are un efect direct asupra mediului și sănătății publice. Potrivit Agenției Europene de Mediu, un autovehicul care stă cu motorul pornit timp de 10 minute consumă 130 ml de carburant și emite până la 300 de grame de dioxid de carbon.

Într-un cartier dens populat, aceste emisii se adună rapid și pot genera o creștere locală a temperaturii și a concentrației de gaze toxice.

Pentru copii, care respiră un volum de aer mai mare raportat la greutatea corporală, efectele sunt și mai pronunțate. De aceea, proiectul municipalității are o componentă clară de protecție a sănătății publice, nu doar una ecologică.