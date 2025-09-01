Economie România fără bani, adevărul pe care nimeni nu vrea să-l spună. Cifrele ministrului Economiei







Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a declarat că multe primării din România au ajuns să fie principalul angajator din localitate. În unele cazuri, edilii au păstrat decența și au evitat să „îngrașe organigrama”, dar există și situații în care administrațiile locale au devenit instituții supradimensionate.

„Sunt administraţii publice locale unde primarii au avut decenţa să nu îngraşe organigrama, să angajeze oamenii de care au avut nevoie şi restul posturilor din organigramă sunt neocupate. Dar sunt și primari care au devenit principalii angajatori din comună şi au îngroşat organigrama exagerat de mult”, a spus ministrul.

În ceea ce privește planul de reducere cu 25% a posturilor din administrație, ministrul avertizează că impactul real asupra cheltuielilor va fi aproape inexistent.

„Dacă spunem că aplicăm 25% reducere, de fapt, nu prea înseamnă nimic în ceea ce priveşte reducerea cheltuielilor, pentru că eliberăm acele poziţii din organigramă care astăzi sunt goale. Nu eliberăm plata unor salarii. Din 70.000 de posturi, vreo 15.000 sunt ocupate, restul de 55.000 sunt căsuţe libere în organigrame care nu au oameni asociaţi care încasează salarii. Acolo este disputa”, a explicat Miruţă.

Miruță a mai spus că situația bugetară este critică și că partidele politice cunosc această realitate, dar evită să o spună deschis: „Un singur adevăr este: ţara asta nu are suficienţi bani şi toate partidele ştiu asta. Degeaba încearcă fiecare să spună că nu vor să taie de aici. Realitatea este că ţara nu are bani să plătească toate cheltuielile care sunt acum cerute”.

Reforma administraţiei publice nu a fost inclusă în cel de-al doilea pachet de măsuri fiscale, menit să reducă deficitul bugetar. Negocierile din coaliția de guvernare s-au blocat la procentul de reducere a posturilor, iar lipsa unui consens a dus la amânarea măsurii.