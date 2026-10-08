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Cum strici oala sau tigaia de teflon în câteva zile, fără să-ți dai seama

Cum strici oala sau tigaia de teflon în câteva zile, fără să-ți dai seamaSursa: Pixabay
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Din cuprinsul articolului

Tigăile și oalele cu strat antiaderent de teflon par indestructibile la început. Mâncarea alunecă ușor, curățarea e rapidă, iar totul pare perfect. În realitate, stratul de teflon (PTFE) este destul de fragil, iar multe dintre obiceiurile zilnice din bucătărie îl deteriorează treptat, fără să observi imediat, spun specialiștii.

Ce strică cel mai tare vasele cu teflon

Cea mai frecventă greșeală este folosirea ustensilelor metalice. O spatulă, o furculiță sau chiar o lingură de metal zgârie suprafața, chiar dacă nu apeși tare.

Zgârieturile sunt la început aproape invizibile, dar cu timpul se adâncesc, iar mâncarea începe să se lipească. În plus, particulele desprinse pot ajunge în preparate.

A doua greșeală majoră este supraîncălzirea. Mulți pun tigaia goală pe foc să se încălzească, exact ca pe cele din inox sau fontă. Stratul antiaderent nu suportă temperaturi foarte ridicate.

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Peste aproximativ 260°C teflonul începe să se degradeze, iar pe termen lung își pierde proprietățile. De aceea, specialiştii recomandă să adaugi puțin ulei sau unt înainte de a porni focul și să gătești doar la temperatură mică sau medie.

Pericolul spray-urilor de gătit

Spray-urile de gătit pe bază de aerosoli sunt și ele problematice. Lăsă un reziduu greu de curățat, care se acumulează și reduce treptat efectul antiaderent. Mult mai potrivite sunt uleiul obișnuit, untul sau ghee-ul.

Tigaie

Tigaie. Sursa foto: dreamstime.com

Șocul termic este o altă cauză des întâlnită. Dacă bagi tigaia fierbinte direct sub jet de apă rece, metalul se poate deforma, iar stratul antiaderent suferă. Ideal este să lași vasul să se răcească câteva minute înainte de spălare.

La curățare, bureții abrazivi și mașina de spălat vase grăbesc deteriorarea. Chiar dacă producătorul scrie că produsul este „dishwasher safe”, spălarea manuală cu burete moale și detergent delicat prelungește viața tigăii.

Atenție la depozitarea vaselor de teflon

De asemenea, depozitarea uneia peste alta, fără protecție între ele, produce zgârieturi fine care se acumulează în timp.

Semnele că stratul s-a deteriorat apar treptat: mâncarea începe să se lipească, suprafața își pierde luciul, iar pe alocuri apar urme mate sau mici desprinderi. Din acel moment, tigaia nu mai merită folosită.

Dacă eviți ustensilele metalice, temperaturile extreme, spray-urile și șocurile termice, o tigaie bună de teflon poate rezista ani buni. Altfel, o poți strica în primele luni fără să-ți dai seama că tu ești cauza.

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