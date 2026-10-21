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Greșeala pe care o fac la chiftele și burger chiar și bucătarii pricepuți

Greșeala pe care o fac la chiftele și burger chiar și bucătarii pricepuțiChiftele. Sursa foto: Freepik
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Din cuprinsul articolului

Mulți bucătari, atunci când gătesc chiftele sau burgeri, fac o greșeală care le compromite defintiv preparatele, potrivit specialiștilor: apasă din reflex pe ei cu spatula.

Ce nu trebuie să faci când gătești chiftele

Gestul pare util: se aude un sâsâit puternic, grăsimea picură, iar chifteaua se aplatizează. În realitate, este una dintre cele mai frecvente greșeli care usucă carnea.

Când apeși pe chiftea în timpul gătitului, stoarci sucurile și grăsimea din interior. Acestea ajung pe tigaie sau pe grătar, iar ce rămâne este o bucată densă și uscată.

Exact sucurile pe care le pierzi sunt cele care dau suculență și gust. Publicația americană Chowhound explică clar că apăsarea comprimă carnea și elimină umiditatea, transformând un burger suculent într-un „puck” uscat.

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Nu contează dacă sunt burgeri sau chiftele clasice

Același lucru se întâmplă și la chiftelele clasice. Mulți cred că apăsarea ajută la o gătire mai rapidă sau la o formă mai frumoasă. Nu este așa. Carnea se contractă oricum pe măsură ce se gătește. Dacă o forțezi, doar o usuci.

Soluția este simplă: lasă chifteaua în pace. Întoarce-o o singură dată, când s-a format o crustă pe prima parte.

chiftele burger

Chiftele burger. Sursa foto: Freepik

Pentru a evita umflarea în centru (forma de „dom”), formează chifteaua cu o mică adâncitură în mijloc, apăsând ușor cu degetul mare înainte de a o pune la prăjit. Pe măsură ce se gătește, centrul se umple și rămâne plat.

Contează și ce carne folosești

Mai ajută și alegerea cărnii. Un amestec cu aproximativ 20% grăsime reține mai bine sucul. Nu lucra prea mult carnea când formezi chiftelele – cu cât o presezi mai mult înainte, cu atât iese mai densă.

Excepția este smash burger-ul, unde chifteaua se aplatizează intenționat chiar la început, pe o suprafață foarte fierbinte, pentru o crustă crocantă. La chiftelele obișnuite și la burgerii clasici, regula rămâne: nu apăsa.

Un gest mic, făcut din obișnuință, poate face diferența între o chiftea suculentă și una uscată. Lasă carnea să se gătească singură – rezultatul merită.

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