Chiftelele de post din cartofi și morcovi sunt o alegere potrivită pentru zilele în care nu se consumă produse de origine animală. Se pregătesc din ingrediente accesibile, sunt sățioase și pot fi servite atât calde, cât și reci, alături de o salată sau un sos de usturoi.

Ingredientele necesare pentru această rețetă:

4 cartofi medii

2 morcovi

1 ceapă

2 căței de usturoi

3 linguri de pesmet

2 linguri de făină

1 legătură de pătrunjel

Sare, după gust

Piper, după gust

Boia dulce, după gust

Ulei pentru prăjit

Cartofii se curăță de coajă, se spală și se pun la fiert într-o oală cu apă și puțină sare. Separat, se curăță morcovii și se fierb până când devin moi.

După ce legumele s-au răcit puțin, cartofii se zdrobesc cu o furculiță, iar morcovii se dau pe răzătoarea mică. Ceapa se toacă mărunt, iar usturoiul se zdrobește sau se mărunțește.

Toate ingredientele se pun într-un bol încăpător. Se adaugă pesmetul, făina, pătrunjelul tocat, sarea, piperul și boiaua. Compoziția se amestecă până când devine suficient de legată pentru a putea fi modelată. Dacă este prea moale, se mai poate adăuga puțin pesmet.

Cu mâinile ușor umezite, se formează chiftele de dimensiuni potrivite. Acestea se aplatizează ușor și se pregătesc pentru prăjit.

Într-o tigaie se încinge uleiul, apoi chiftelele se prăjesc la foc mediu, pe ambele părți, până când capătă o crustă aurie. Se scot pe un șervețel de hârtie, pentru a elimina excesul de ulei.

Chiftelele de post din cartofi și morcovi se pot servi cu salată de varză, murături sau un sos de usturoi. Sunt potrivite atât pentru prânz, cât și pentru cină. De asemenea, acestea pot fi savurate alături se o porție de piure de post, fără unt sau lapte de vacă.