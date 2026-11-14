Sarmalele de post cu ciuperci și orez sunt o alegere potrivită pentru cei care vor să păstreze gustul preparatelor tradiționale, fără să folosească ingrediente de origine animală. Rețeta de sarmale de post este simplă, accesibilă și poate fi pregătită inclusiv în Postul Crăciunului. Un ingredient adăugat în compoziție le poate oferi o aromă mai intensă și un gust aparte.

Sarmalele de post pot fi la fel de gustoase ca variantele cu carne, dacă ingredientele sunt combinate corect și preparatul este lăsat să fiarbă suficient. Ciupercile dau consistență umpluturii, orezul leagă compoziția, iar varza murată aduce gustul acrișor specific.

Secretul acestei rețete este boiaua afumată, un condiment care oferă sarmalelor o aromă discretă de fum și completează gustul ciupercilor.

Pentru aproximativ 35–40 de sarmale, în funcție de dimensiunea frunzelor de varză, sunt necesare următoarele ingrediente:

1 varză murată mare

500 g ciuperci champignon

200 g orez

2 cepe mari

1 morcov

3 linguri ulei

3 linguri pastă de tomate

1 linguriță boia afumată

1 linguriță cimbru uscat

2 foi de dafin

Sare și piper, după gust

500 ml suc de roșii

Aproximativ 700–900 ml apă fierbinte

Mărar uscat sau proaspăt, după preferință

Pentru început, varza murată se desface în foi, iar nervurile groase se îndepărtează cu ajutorul unui cuțit. Dacă varza este prea sărată sau prea acră, frunzele se pot ține în apă rece timp de 20–30 de minute. Ceapa se curăță și se toacă mărunt, iar morcovul se dă pe răzătoare. Ciupercile se curăță și se mărunțesc cu un cuțit, astfel încât să își păstreze textura în timpul gătirii.

Într-o tigaie încăpătoare se încălzește uleiul, apoi se adaugă ceapa și morcovul. Legumele se călesc la foc mediu timp de câteva minute, până când încep să se înmoaie. Se adaugă ciupercile tocate și se continuă gătirea până când lichidul lăsat de acestea scade considerabil.

Orezul spălat se pune peste legume, împreună cu o lingură de pastă de tomate, cimbrul, piperul și boiaua afumată. Compoziția se amestecă timp de aproximativ două minute, apoi se ia de pe foc și se lasă să se răcească puțin. Orezul nu trebuie fiert complet în această etapă.

Pe fiecare frunză de varză se așază o cantitate potrivită de umplutură. Frunza se rulează, iar capetele se introduc spre interior, pentru ca sarmalele să nu se desfacă în timpul fierberii.

Boiaua afumată este ingredientul care poate transforma o rețetă obișnuită de sarmale de post într-un preparat mult mai aromat.

Spre deosebire de boiaua dulce, aceasta are o aromă de fum, obținută prin afumarea ardeilor înainte de măcinare. În combinație cu ciupercile și ceapa călită, oferă umpluturii un gust mai intens, fără să fie nevoie de carne sau afumătură.

Este important însă ca boiaua să fie folosită cu moderație. O linguriță este suficientă pentru cantitățile din această rețetă, deoarece o cantitate prea mare poate acoperi aroma celorlalte ingrediente.

Pe fundul unei oale încăpătoare se așază un strat de varză murată tocată. Deasupra se pun sarmalele, una lângă alta, în straturi compacte. Printre acestea se adaugă foile de dafin și, după preferință, puțin cimbru. Deasupra se pune restul de varză tocată.

Sucul de roșii se amestecă împreună cu cele două linguri de pastă de tomate rămase și se toarnă peste sarmale. Se completează cu apă fierbinte, până când lichidul ajunge aproape să le acopere.

Oala se pune la foc mic, iar sarmalele se lasă la fiert aproximativ două ore și jumătate până la trei ore, în funcție de grosimea frunzelor de varză. Lichidul trebuie verificat periodic și completat cu apă fierbinte, dacă este necesar.

Sarmalele sunt gata atunci când varza este fragedă, iar orezul din interior este complet fiert. Pentru un gust mai intens, preparatul poate fi introdus la cuptor, fără capac, în ultimele 20–30 de minute, la 180 de grade Celsius, dacă oala este potrivită pentru cuptor.

Unul dintre cele mai importante aspecte este pregătirea ciupercilor. Acestea trebuie gătite înainte de a fi amestecate cu orezul, pentru a elimina o mare parte din apa pe care o conțin. În caz contrar, umplutura poate deveni prea apoasă. De asemenea, sarmalele nu trebuie rulate foarte strâns, deoarece orezul își mărește volumul în timpul fierberii.

Focul mic este esențial pentru ca frunzele de varză să se înmoaie treptat, iar aromele să se combine. După preparare, sarmalele pot fi lăsate să se odihnească aproximativ 20–30 de minute înainte de servire.

Sarmalele de post cu ciuperci și orez se pot servi alături de mămăligă fierbinte și ardei iute. Preparatul este potrivit atât pentru mesele obișnuite din timpul Postului Crăciunului, cât și pentru zilele în care se dorește o alternativă fără carne la sarmalele tradiționale.