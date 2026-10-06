România, singura economie în scădere din regiune în 2026. Banca Mondială estimează că economia României se va contracta cu 0,5% în 2026, chiar dacă deficitul bugetar ar urma să scadă cu aproape două puncte procentuale, până la 6% din PIB. România face cea mai amplă ajustare fiscală din regiunea Europei și Asiei Centrale, iar investițiile publice se mențin la aproximativ 8% din PIB.

România realizează cea mai ambițioasă ajustare fiscală din regiunea Europei și Asiei Centrale, pe fondul măsurilor privind veniturile și al unui control mai strict asupra cheltuielilor curente.

Concluziile apar în raportul actualizat privind perspectivele economice regionale, publicat marți de Banca Mondială.

„România implementează cea mai ambițioasă ajustare fiscală din regiune, deficitul urmând să scadă cu aproape două puncte procentuale, până la 6% din PIB în 2026, pe fondul unor măsuri privind veniturile şi al unui control mai strict al cheltuielilor curente.

În acelaşi timp, investiţiile publice rămân la un nivel ridicat, de aproximativ 8% din PIB, fondurile europene finanţând peste 70% din cheltuielile de investiţii”, se arată în raportul Băncii Mondiale.

Banca Mondială arată că, deși costurile de împrumut ale statelor au crescut în Europa și Asia Centrală pe fondul îngrijorărilor privind sustenabilitatea fiscală, România a înregistrat o creștere mai moderată a costurilor de finanțare.

Potrivit instituției, această evoluție ar putea indica o îmbunătățire a percepției pieței asupra eforturilor de consolidare fiscală.

Ajustarea bugetară ar urma însă să aibă efecte importante asupra economiei.

Pentru 2026, Banca Mondială estimează o contracție de 0,5% a economiei României, pe fondul măsurilor de consolidare fiscală și al costurilor mai ridicate cu energia.

După reculul din 2026, instituția estimează o revenire în următorii doi ani. Redresarea ar urma să fie susținută de creșterea veniturilor reale și de încetinirea inflației.

Economia României ar urma să avanseze cu aproximativ 1,7% în 2027 și cu 2% în 2028, potrivit prognozei prezentate în raport.

„În România, economia se va contracta probabil cu 0,5% anul acesta, reflectând impactul consolidării fiscale şi al costurilor mai ridicate cu energia. O redresare a veniturilor reale şi încetinirea inflaţiei ar trebui să ajute la redresarea creşterii la aproximativ 1,9% în 2027 – 2028, după declinul din 2026. Cu toate acestea, consolidarea fiscală va continua să tempereze cererea internă, în condiţiile în care economia trece la un model de creştere bazat pe investiţii”, se arată în raport.

România ar urma să fie singura economie din Europa Centrală menționată în raport care va înregistra o contracție în 2026.

Banca Mondială estimează, în schimb, o creștere de 2,6% pentru Bulgaria, de 2,2% pentru Croația și de 3,6% pentru Polonia. La nivelul Europei și Asiei Centrale, creșterea economică regională este estimată să încetinească de la 2,6% în 2025 la 2,2% în 2026.

Printre cauze se numără prețurile mai mari la energie, nivelul crescut al incertitudinii și evoluția mai slabă a principalilor parteneri comerciali. Dacă Rusia este exclusă din calcul, creșterea regională ar urma să scadă de la 3,7% la 3%.

Raportul menționează și progresele făcute de România în implementarea reformelor din domeniile digital, fiscal și energetic.

În sectorul gazelor naturale avansează proiectul Neptun Deep, pentru care investițiile sunt estimate la aproximativ patru miliarde de euro.

Producția este așteptată să înceapă în 2027.

Un risc pentru economia României rămâne însă dependența de industria auto și de evoluția pieței europene.

Industria auto generează aproximativ 17% din exporturile de mărfuri ale României. Această pondere expune economia la efectele încetinirii industriei auto europene și la intensificarea concurenței externe.

Banca Mondială avertizează că, la nivel regional, ritmul slab de creștere din Uniunea Europeană și competiția internațională afectează exporturile și activitatea industrială. Printre cele mai expuse se numără lanțurile de producție din industria auto.

Raportul analizează și rolul inteligenței artificiale, pe care Banca Mondială o consideră o posibilă soluție pentru compensarea declinului productivității și a presiunilor demografice. Aproximativ unul din cinci angajați din Europa și Asia Centrală ocupă un loc de muncă expus semnificativ la inteligența artificială.

Cei mai expuși sunt angajații tineri și cei cu un nivel ridicat de educație. În același timp, mai puțin de una din zece firme folosește în prezent AI, iar utilizarea este concentrată în special pe sarcini de bază.

Instituția arată că regiunea are mai multe avantaje pentru dezvoltarea inteligenței artificiale. Printre acestea se numără acoperirea aproape universală a rețelelor mobile, costurile energetice favorabile și existența unui bazin important de specialiști tehnici.

Adoptarea tehnologiei este însă încetinită de nivelul insuficient al competențelor educaționale și manageriale, accesul limitat la capacitate de calcul și lipsa unor sisteme de date integrate și interoperabile.

„Principalul risc pentru următorul deceniu este probabil adoptarea și adaptarea insuficientă la AI în regiune, nu adoptarea excesivă”, avertizează Banca Mondială.

Instituția recomandă extinderea accesului la capacitate de calcul la costuri accesibile, dezvoltarea competențelor și atragerea unor volume mai mari de capital privat. Obiectivul este ca tehnologia să contribuie la creșterea productivității și la dezvoltarea unor produse, servicii și sectoare economice noi.