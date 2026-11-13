Economia din România merge în direcția opusă față de tendința generală a Uniunii Europene în ceea ce privește protecția mediului și reducerea amprentei de carbon. Conform celor mai recente date publicate vineri de oficiul european de statistică Eurostat, țara noastră se numără printre statele membre cu cele mai mari creșteri ale emisiilor de gaze cu efect de seră în al doilea trimestru din 2026, raportat la primele trei luni ale anului.

În timp ce la nivelul întregii Uniuni Europene s-a observat o scădere a poluării generate de activitățile economice de 0,5%, România a consemnat un avans de 0,8%. Astfel, țara noastră ocupă locul al treilea într-un clasament negativ al creșterilor, fiind depășită doar de Malta și Irlanda.

”Cele mai mari reduceri ale emisiilor de gaze cu efect de seră au fost estimate pentru Estonia (15,5%), Letonia (10,6%) şi Finlanda (7,6%). Cele mai mari creşteri ale acestor emisii au fost estimate pentru Malta (4,8%), Irlanda (1,0%) şi România (0,8%)”, arată, vineri, Eurostat.

La nivel comunitar, volumul total al emisiilor de gaze cu efect de seră provenite din economie, ajustat sezonier, s-a situat la 833 de milioane de tone de echivalent CO2 în perioada aprilie-iunie 2026. Cifra marchează un regres față de primul trimestru al aceluiași an, când nivelul atinsese 837 de milioane de tone de echivalent CO2.

Acest declin al poluării s-a produs pe fondul unei expansiuni economice. Produsul Intern Brut al Uniunii Europene a înregistrat un avans de 0,8% în al doilea trimestru din 2026 față de intervalul anterior. Totuși, dacă raportăm datele la aceeași perioadă a anului trecut, respectiv al doilea trimestru din 2025, se observă o creștere a emisiilor cu 1,4%, în paralel cu o majorare a PIB-ului comunitar de 1,5%.

Analiza detaliată a datelor Eurostat scoate în evidență domeniile care au tras în jos nivelul emisiilor la nivel european. Principala contribuție a venit din partea sectorului de producție și furnizare de energie electrică, gaze, abur și aer condiționat, unde s-a consemnat o diminuare de 0,44%. Pe locurile următoare s-au situat gospodăriile populației, cu o contribuție negativă de 0,22 puncte procentuale, și sectorul de transport și depozitare, cu un recul de 0,01 puncte procentuale.

Aceste progrese au fost însă diminuate parțial de evoluția altor ramuri economice. Activitățile din zona serviciilor au adus un plus de 0,14% la nivelul emisiilor, în timp ce industria prelucrătoare a înregistrat o creștere de 0,05%.

Tabloul general al celor 27 de state membre arată că opt țări au raportat creșteri ale emisiilor ajustate sezonier în trimestrul al doilea din 2026 față de primul trimestru, 18 state au reușit să le reducă, iar o singură țară a stagnat.

Datele statistice mai relevă o corelație interesantă între performanța economică și impactul asupra mediului. Toate cele opt state în care emisiile au crescut au consemnat, în paralel, și o majorare a Produsului Intern Brut. Pe de altă parte, din grupul celor 18 țări care au reușit să își reducă emisiile de gaze cu efect de seră, 16 au raportat fie o creștere economică, fie o menținere a PIB-ului la un nivel stabil, demonstrând că dezvoltarea economică poate fi decuplată de creșterea poluării.