Fostul premier Victor Ponta consideră că majorarea taxelor și impozitelor nu reprezintă o soluție pentru depășirea crizei economice și avertizează că incertitudinea îi afectează tot mai mult pe români. Într-o intervenție telefonică la România TV, duminică seara, acesta a susținut că prioritatea Guvernului ar trebui să fie relansarea economiei și a comparat actuala situație cu două modele aplicate în trecut: reducerea cheltuielilor bugetare sau diminuarea taxelor pentru stimularea mediului economic.

„Eu nu văd altă soluție decât să repornești economia românească”, a declarat Victor Ponta. Fostul șef al Executivului a amintit de măsurile adoptate în perioada președintelui Traian Băsescu, în 2010, când statul a redus cheltuielile, dar și de perioada în care el însuși a condus Guvernul și a optat pentru scăderea taxelor și sprijinirea creșterii economice.

„Sunt cele două versiuni: versiunea Traian Băsescu din 2010 – a tăiat, a tăiat, a tăiat cheltuieli de la stat. A doua versiune, când eu am scăzut taxele, am sprijinit economia să crească. Nu văd a treia versiune”, a afirmat Ponta.

În opinia sa, una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă populația este lipsa de predictibilitate. Oamenii nu sunt nemulțumiți doar de nivelul unor taxe, ci și de faptul că nu știu la ce cheltuieli să se aștepte în perioada următoare.

„Cel mai rău lucru este incertitudinea. Oamenii nu sunt neapărat supărați că o taxă sau alta e mai mare. Sunt supărați pentru că nu știu ce va urma. Nu știu cât o să-i coste facturile, spitalul, benzina”, a spus fostul premier.

Acesta a atras atenția și asupra dificultăților financiare cu care se confruntă familiile înaintea sărbătorilor, întrebând câți români își mai permit să cumpere alimente și cadouri pentru copii.

Victor Ponta a subliniat că responsabilitatea pentru depășirea crizei aparține partidelor care au participat la guvernare și celor care se află în prezent la conducerea țării.

„La guvernare au fost sau sunt PNL, USR, UDMR, PSD. Ei trebuie să rezolve, nu eu. Dacă n-o fac, oamenii vor fi tot mai supărați. Soluția e întotdeauna la cei care au pâinea și cuțitul, nu?”, a declarat acesta.

Fostul prim-ministru a indicat și recalcularea pensiilor drept un exemplu al problemelor administrative care alimentează nemulțumirea populației. El a criticat erorile apărute în proces, despre care spune că au afectat milioane de pensionari.

„Recalcularea greșită a pensiilor – o catastrofă! Milioane de pensii. Alea nu sunt numere, sunt niște oameni care au muncit toată viața lor și statul român și-a bătut joc de ei; din incompetență, nu din rea-voință”, a afirmat Victor Ponta, la România TV.