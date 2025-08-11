Vremea Când vine răcoarea peste România. Schimbare neașteptată de vreme, prognoza ANM







Când se răcește vremea. România traversează încă o săptămână de temperaturi caniculare, însă, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie(ANM), de duminică, 17 august, se așteaptă o schimbare majoră: valorile termice vor coborî sub pragul de 30°C în cea mai mare parte a țării.

În zonele montane vor fi șanse mai ridicate de ploaie, însă în restul regiunilor precipitațiile vor fi rare.

În Banat, maximele rămân între 34 și 36°C până pe 17 august, apoi coboară spre 32°C. Minimele, de aproximativ 19°C la începutul intervalului, vor scădea la 15°C în noaptea de 12 august, urmând o ușoară creștere înainte de răcirea finală din ultimele zile ale perioadei.

În Crișana, primele zile vor aduce maxime în jurul a 32°C, însă între 14 și 17 august vremea devine caniculară, cu 35-36°C. După această dată, temperaturile se temperează spre 30°C, iar nopțile vor aduce 14-15°C spre finalul intervalului.

Transilvania va avea între 29 și 33°C până la 17 august, apoi maximele scad spre 28°C. Minimele vor oscila între 13 și 16°C, cu șanse mai mari de ploaie în a doua parte a prognozei.

În Maramureș, maximele urcă la 34-35°C între 13 și 16 august, după care scad la 28-29°C. Minimele vor fi în jur de 18°C la început, ating 13°C în 12 august și se stabilizează la 14°C în ultima parte a intervalului.

În Dobrogea, maximele vor fi de 32°C la început, scad temporar la 29°C în 12 august, apoi se mențin între 30 și 32°C. Minimele vor rămâne constante, între 18 și 20°C. Muntenia începe cu maxime de 35°C, urmate de o scădere la 31-32°C în 12 august, apoi revenire la 33-35°C. Nopțile vor fi calde, cu 16-19°C.

În primele zile, Oltenia va înregistra cele mai mari temperaturi din țară, cu un vârf de 39°C. În 12 august se răcorește la 32-33°C, apoi se stabilizează în jurul a 34-35°C. Minimele rămân ridicate, 18-20°C.

Până la 17 august, maximele montane vor fi între 21 și 24°C, apoi vor coborî spre 19-20°C. Minimele, între 10 și 15°C, vor fi mai scăzute în a doua săptămână. Precipitațiile vor fi mai probabile la început și spre finalul intervalului.