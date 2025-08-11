Vremea Cod roșu de caniculă în vigoare. Temperaturi record și nopți tropicale







Administrația Națională de Meteorologie(ANM) a emis un cod roșu de caniculă pentru județele Mehedinți și Dolj, unde temperaturile vor ajunge până la 41 de grade Celsius luni, într-o perioadă de disconfort termic extrem și nopți tropicale.

Avertizarea este valabilă de luni, ora 10:00, până marți, ora 10:00, fiind însoțită de recomandări stricte pentru protejarea sănătății populației. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), valul de căldură va continua să se intensifice, iar în Mehedinți și Dolj maximele termice vor oscila între 39 și 41 de grade.

Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități, semnalând un disconfort termic accentuat. Minimele vor fi cuprinse între 20 și 23 de grade, ceea ce indică nopți tropicale, fără o răcorire semnificativă.

În paralel, pentru județele Olt, Teleorman, Gorj și Vâlcea a fost emis cod portocaliu de caniculă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 37 și 39 de grade, iar disconfortul termic va fi semnificativ, cu ITU ce depășește de asemenea pragul critic. Nopțile vor fi calde, cu temperaturi minime între 18 și 21 de grade.

Mai mult, în județele Alba, Hunedoara, Caraș-Severin, Argeș, Dâmbovița, Giurgiu, Ilfov, Călărași, municipiul București și zona continentală a județului Constanța, ANM a instituit cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat.

Maximele se vor situa între 33 și 37 de grade, iar indicele temperatură-umezeală va depăși ușor pragul critic de 80. Temperaturile nocturne vor oscila între 17 și 20 de grade, generând nopți tropicale pe suprafețe restrânse.

Pe lângă valul de căldură, meteorologii au anunțat și o avertizare cod galben pentru intensificări ale vântului în județele Galați, Brăila, vestul județului Ialomița, și în zonele joase ale județelor Vrancea, Buzău și Prahova. Rafalele vor atinge viteze de până la 70 km/h în intervalul 6:00 – 18:00, ceea ce poate genera senzația de disconfort suplimentar.

În fața acestor condiții extreme, autoritățile recomandă populației să evite expunerea prelungită la soare în orele de vârf, să consume lichide suficiente și să adopte măsuri pentru a preveni problemele de sănătate cauzate de caniculă, în special în rândul persoanelor vulnerabile.