International Valuri de căldură și fenomene meteorologice severe în Franța. Cod roșu de caniculă până marți







Un episod sever de caniculă afectează Franța de vineri și se intensifică în primele zile ale săptămânii. Luni și marți, autoritățile mențin codul roșu de caniculă în 12 departamente din sud-vestul țării, în contextul unor temperaturi considerate „excepționale” de către experții de la Météo-France.

Zonele vizate de această alertă meteo sunt: Charente-Maritime, Charente, Gironde, Dordogne, Landes, Gers, Lot-et-Garonne, Lot, Tarn-et-Garonne, Haute-Garonne, Tarn și Aude.

Meteorologii avertizează că valorile termice ar putea atinge niveluri apropiate de recorduri istorice. Cu toate acestea, temperatura maximă absolută înregistrată vreodată în Franța, 48°C, nu este deocamdată în pericol de a fi depășită, a transmis Christelle Robert, reprezentant al Météo-France.

Mai mult, Météo-France a emis luni o alertă de risc crescut de incendii pentru 20 de departamente din vestul și sudul Franței. În departamentul Aude, intervențiile echipelor de pompieri au fost îngreunate duminică din cauza temperaturilor extreme și a vântului cald și uscat.

Regiunea se confruntă cu un incendiu de amploare, care a afectat deja 16.000 de hectare, iar prognozele indică valori termice ridicate, cu temperaturi estimate între 40 și 42 de grade Celsius.

🔴🌡 Les journées de lundi et de mardi devraient être les plus chaudes à l'échelle nationale. Demain lundi, les très fortes chaleurs progressent au nord, et s’intensifient encore dans le Sud-Ouest avec fréquemment 40 à 42 °C. 👉 https://t.co/fWja4nqsj5 pic.twitter.com/xahH6kANZD — Météo-France (@meteofrance) August 10, 2025

Mai multe regiuni din sudul Franței au înregistrat duminică temperaturi extreme, depășind pragul de 40°C. În departamentul Hérault, termometrele au indicat 42,2°C, în timp ce în Pirineii Orientali s-au atins 41,3°C, iar în Gard s-au înregistrat 40,9°C.

Valul de căldură care a început să se intensifice de vineri în sudul Franței se deplasează progresiv spre nord, potrivit informațiilor furnizate de Météo-France. Agenția meteorologică avertizează că în zilele următoare temperaturile vor depăși pragul de 35°C în majoritatea regiunilor țării.

Cele mai ridicate valori sunt așteptate în regiunea Centre-Val de Loire, unde termometrele ar putea indica peste 38°C, în timp ce în Ile-de-France sunt prognozate temperaturi de aproximativ 34°C.

Alte 41 de departamente, aflate în principal în zona ce leagă regiunea Vendée de Doubs, au fost plasate sub cod portocaliu. Doar 13 departamente, situate într-un culoar ce traversează teritoriul de la Normandia până în Alsacia, prin nordul țării, nu sunt afectate de avertizările majore și rămân sub alertă galbenă, informează 20min.ch/fr.