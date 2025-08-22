Vremea Prognoza meteo, 22 august. Arșiță în sud, furtuni și ploi în restul țării







Sudul țării rămâne sub influența căldurii, cu temperaturi ce pot atinge pragul caniculei, anunță Administrația Națională de Meteorologie. În vest, centru, nord și în zona montană, vremea se răcește și devine instabilă, fiind anunțate averse, descărcări electrice și, local, grindină.

Vremea se va menține instabilă în vestul, centrul și nordul țării, precum și în zona montană, unde sunt așteptate înnorări accentuate. Vor cădea averse, însoțite de descărcări electrice și, izolat, de grindină. Cantitățile de apă vor ajunge la 25–35 l/mp, iar local, mai ales în zonele montane, submontane și în Transilvania, vor depăși 40–50 l/mp.

În restul țării, vremea va rămâne călduroasă, iar în sudul și centrul Munteniei, sud-vestul Dobrogei și sud-estul Moldovei se va instala canicula, cu disconfort termic accentuat. Indicele temperatură-umezeală va trece ușor de pragul critic de 80 de unități.

Instabilitatea atmosferică se va manifesta local, mai ales după-amiaza, prin vijelii, intensificări ale vântului, averse torențiale cu acumulări de peste 20–30 l/mp și căderi de grindină. Vântul va sufla cu putere în majoritatea regiunilor, atingând la rafală 60–80 km/h în special în sud și pe crestele montane.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 de grade în Maramureș și 37 de grade în estul Munteniei și sud-vestul Dobrogei. Minimele nopții se vor situa, în general, între 11 și 19 grade, iar spre dimineață, izolat, se pot forma bănci de ceață.

În Capitală, căldura va persista, cu temperaturi de până la 35–36 de grade și un disconfort termic accentuat, indicele temperatură-umezeală depășind pragul critic de 80 de unități.

Dimineața, cerul va fi mai mult variabil, însă pe parcursul zilei se vor semnala fenomene de instabilitate atmosferică, cu înnorări, vânt intens, descărcări electrice și averse torențiale, pe alocuri însoțite de grindină. Minima nopții va coborî la 16–18 grade.