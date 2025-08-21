Vremea Prognoza meteo, 21 august. Un nou episod de caniculă în România. Când se răcorește vremea







În următoarele ore, temperaturile vor fi ridicate, iar în Banat, sudul Crișanei, Oltenia, sudul și centrul Munteniei, precum și în sud-vestul Dobrogei se vor înregistra condiții de caniculă, anunță Administrația Națională de Meteorologie. În aceste regiuni, indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge din nou nivelul critic de 80 de unități.

După-amiaza și seara, în vest, nord și pe arii din centrul țării, instabilitatea atmosferică se va accentua. Vor apărea înnorări temporar accentuate, averse, descărcări electrice și pe alocuri grindină.

Pe spații restrânse, cantitățile de apă vor depăși 20–25 l/mp. În restul regiunilor, cerul va fi mai mult variabil spre senin, iar fenomenele asociate instabilității atmosferice se vor semnala izolat.

Vântul va prezenta intensificări la munte, în special pe creste, dar și în sud-estul extrem al țării, iar în timpul ploilor va sufla trecător cu putere.

Temperaturile maxime se vor situa între 27 și 37 de grade, iar cele minime între 13 și 23 de grade, coborând până la aproximativ 9 grade în depresiunile estice ale Transilvaniei.

În București, vremea va fi caniculară, iar disconfortul termic se va accentua. Cerul va fi predominant senin, cu vânt slab până la moderat. Temperatura maximă, mai ridicată decât în ziua precedentă, va atinge aproximativ 35 de grade, în timp ce minima se va încadra între 16 și 19 grade. Pentru ziua de joi, meteorologii au emis o atenționare Cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat, valabilă între orele 12:00 și 21:00.

Avertizarea vizează județele Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Călărași și partea continentală a județului Constanța. Potrivit ANM, indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge local pragul critic de 80 de unități, iar cele mai ridicate valori vor fi înregistrate în regiunile sud-vestice.

În noaptea de joi spre vineri, vestul și nord-vestul țării vor fi afectate de fenomene de instabilitate atmosferică, iar vineri acestea se vor manifesta în special în regiunile nordice. În același timp, în sud și sud-estul României, ziua de vineri va fi caracterizată de caniculă și disconfort termic ridicat.