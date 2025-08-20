Vremea Cod galben de caniculă în România. Temperaturile ating un prag critic







După trei zile răcoroase, căldura revine în România. Administrația Națională de Meteorologie a emis, pentru ziua de joi, o atenționare Cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat, valabilă între orele 12:00 și 21:00.

„Joi (21 august) în Banat, sudul Crişanei şi al Olteniei, sudul şi centrul Munteniei, precum şi în sud-vestul Dobrogei va fi caniculă şi disconfort termic ridicat”, spun meteorologii.

Temperaturile maxime vor ajunge între 35 și 37 de grade, iar în Capitală se estimează aproximativ 35 de grade, în creștere față de zilele precedente. Județele afectate de caniculă sunt Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Călărași și zona continentală a județului Constanța.

„Indicele temperatură-umezeală (ITU) local va atinge pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 şi 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în regiunile sud-vestice”, anunță ANM.

În noaptea de joi spre vineri, în vestul și nord-vestul țării, iar vineri în special în regiunile nordice, se vor înregistra fenomene de instabilitate atmosferică. În sudul și sud-estul României, ziua de vineri va aduce caniculă și disconfort termic accentuat.

În București, vremea va deveni caniculară, cu cer mai mult senin și vânt slab până la moderat. Temperatura maximă va crește față de zilele precedente și va atinge aproximativ 35 de grade.

Până pe 25 august 2025, vremea va fi mai rece decât în mod normal pentru această perioadă, mai ales în regiunile centrale. Precipitațiile vor fi mai frecvente în sud, centru și nord, în timp ce în vest, sud-vest și nord-est cantitățile de apă vor fi reduse. În restul țării, regimul pluviometric se va apropia de cel obișnuit.

Între 25 august și 1 septembrie 2025, temperaturile vor rămâne sub media perioadei, în special în est, nord și centru. Doar în sud-vest, vremea se va menține la valori normale. Ploile vor fi, în general, apropiate de limitele specifice acestei perioade. La începutul lunii septembrie, între 1 și 8 septembrie 2025, meteorologii anunță o încălzire, cu temperaturi mai ridicate decât cele obișnuite în regiunile sudice și sud-vestice.