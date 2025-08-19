Vremea Toamna vine cu căldură mare. Prognoza ANM pe următoarele patru săptămâni







Finalul lunii august va aduce temperaturi mai scăzute decât cele obișnuite, în timp ce începutul lunii septembrie va fi marcat de o încălzire ușoară, mai ales în sudul și vestul țării. Administrația Națională de Meteorologie a actualizat prognoza pentru următoarele patru săptămâni.

În această perioadă, valorile termice vor fi sub media normală, în special în regiunile centrale.

Ploile vor fi mai abundente în sud, centru și nord, în timp ce în vest, sud-vest și nord-est cantitățile de apă vor fi mai reduse. În restul țării, regimul pluviometric va fi apropiat de cel obișnuit.

Temperaturile vor continua să fie mai coborâte decât media pentru această perioadă, în special în est, nord și centru.

Doar în sud-vest vremea se va menține la valori normale. În privința ploilor, acestea se vor încadra în limitele obișnuite pentru acest interval, pe aproape tot teritoriul.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, prima săptămână din septembrie, 1 – 8 septembrie 2025, va aduce valori termice mai ridicate decât cele obișnuite în regiunile sudice și sud-vestice.

În restul țării, temperaturile se vor situa în jurul mediilor climatologice. Precipitațiile sunt estimate la niveluri apropiate de cele normale pentru această perioadă.

În a doua săptămână a lunii septembrie, meteorologii anunță o ușoară încălzire în vestul și sudul țării, unde temperaturile vor depăși ușor mediile climatologice specifice perioadei. În restul teritoriului, valorile termice se vor menține în jurul celor normale, fără variații semnificative.

Cantitățile de precipitații vor fi mai reduse în regiunile vestice, centrale și sudice, ceea ce va favoriza o vreme mai stabilă în aceste zone. În celelalte regiuni, inclusiv nord și est, ploile vor fi apropiate de nivelul obișnuit pentru această perioadă, astfel că nu sunt așteptate fenomene extreme. Autoritățile le recomandă să se acorde atenție schimbărilor locale de temperatură și eventualelor ploi de scurtă durată.

Această săptămână va marca, așadar, un interval de tranziție, cu vreme mai caldă în vest și sud, și un regim pluviometric aproape normal în restul țării.