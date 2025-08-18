Vremea Meteorologii avertizează: caniculă și furtuni până la final de august







Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis luni prognoza detaliată pentru perioada 18–31 august, avertizând asupra unui interval cu vreme extrem de variabilă.

Potrivit meteorologilor, România va traversa zile caniculare, cu maxime ce pot atinge 36 de grade Celsius, alternate cu episoade de instabilitate atmosferică accentuată. Sunt așteptate ploi torențiale, vijelii și grindină, mai ales în jurul datelor de 22 și 24 august.

„Estimarea este realizată folosind produsele numerice ale Centrului European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF) și modele statistice locale”, a transmis ANM.

Temperaturile vor oscila semnificativ în funcție de regiune, iar perioadele cu probabilitate ridicată de precipitații sunt bine conturate. De asemenea, minimele nocturne vor cunoaște variații bruște, în unele zone coborând până la 9–10 grade Celsius.

În Banat și Crișana, maximele vor urca la începutul săptămânii viitoare spre 34–35 de grade, urmate de o răcire bruscă, apoi o încălzire treptată. Minimele nocturne vor scădea spre 11–13 grade în a doua parte a intervalului. În Transilvania, valorile maxime vor oscila între 22 și 30 de grade, iar minimele pot ajunge chiar la 9 grade în jurul datei de 25 august.

Moldova și Maramureș vor resimți aceleași schimbări bruște. În Moldova, după o perioadă relativ răcoroasă, temperaturile vor urca din nou spre 30 de grade la final de lună, în timp ce minimele vor scădea temporar spre 12 grade. În Maramureș, maximele revin spre 31 de grade după un episod de răcire. În toate aceste regiuni, se preconizează averse abundente în jurul datei de 22 august.

În Muntenia și Oltenia, meteorologii estimează că temperaturile maxime vor depăși frecvent 34 de grade, în special pe 22 august. Apoi urmează o răcire temporară, cu revenire treptată la căldură. Noaptea, valorile termice se vor situa între 13 și 18 grade. În Dobrogea, se așteaptă variații între 27 și 32 de grade, cu nopți mai calde, în jurul a 17–21 de grade.

La munte, vremea va fi mai rece, cu maxime ce rareori vor trece de 21 de grade și minime ce pot scădea sub 10 grade. Aversele vor fi frecvente, iar în jurul datelor de 18, 22 și 24 august, ploile vor fi mai extinse și însemnate cantitativ. Meteorologii subliniază că, în ciuda perioadelor de caniculă, „instabilitatea atmosferică se va menține accentuată în multe zone ale țării până la sfârșitul lunii august”.