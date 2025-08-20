Vremea Prognoza meteo, 20 august. Vremea se încălzește în majoritatea regiunilor







Vremea se încălzește în următoarele ore și aduce valori termice apropiate de cele specifice lunii august, anunță Administrația Națională de Meteorologie. Cerul va fi variabil, însă după-amiaza și seara vor apărea ploi slabe în anumite regiuni.

Vântul va avea intensități reduse, în general slab până la moderat, dar în zona montană se vor înregistra unele intensificări temporare.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 33 de grade, iar minimele între 10 și 22 de grade, mai coborâte în depresiunile din estul Transilvaniei, unde se vor atinge valori de doar 6 grade. Conform ANM, ploile vor persista în sud-estul țării și în regiunile montane.

În primele ore ale dimineții, local, în special în zonele joase și depresionare, se va forma ceață.

În București, vremea va deveni mai caldă decât în zilele anterioare, cu valori apropiate de mediile normale ale lunii august. Cerul va fi variabil, iar după-amiaza se vor semnala unele înnorări, însă șansele de ploaie vor fi reduse.

Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 30 de grade, iar cea minimă se va situa între 15 și 18 grade.

Până pe 25 august, vremea va fi mai rece decât normalul climatologic, diferențele fiind mai evidente în zona centrală.

Precipitațiile vor fi mai frecvente și mai consistente în sud, centru și nord. În schimb, în vest, sud-vest și nord-est, cantitățile de apă vor fi mai reduse. În celelalte regiuni, regimul de ploi se va menține în jurul valorilor obișnuite pentru perioada respectivă. În sud-vest, temperaturile vor rămâne la valori normale pentru această perioadă, iar regimul de precipitații va fi, în mare parte, apropiat de cel obișnuit în întreaga țară.

În perioada 25 august – 1 septembrie, temperaturile vor fi mai scăzute decât mediile multianuale, mai ales în est, nord și centru.