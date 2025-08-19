Vremea Prognoza meteo, 19 august. Temperaturile vor continua să scadă în următoarele ore. Ploi, vijelii și grindină







După mai multe zile cu temperaturi sufocante, vremea continuă să se răcească. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că ploile nu vor lipsi din centrul, sudul și sud estul României, iar mercurul nu va urca mai sus de 30 de grade în termometre.

În centrul, sudul și estul României, temperaturile vor fi ușor sub cele normale pentru această perioadă, în timp ce în restul zonelor se vor menține apropiate de mediile climatice obișnuite.

Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare și averse însoțite local de descărcări electrice și grindină de mici dimensiuni. Fenomenele se vor concentra în Carpații Meridionali și Occidentali, dar vor fi prezente și în Transilvania, Muntenia, Oltenia și Dobrogea, iar pe arii restrânse în restul țării.

Cantitățile de precipitații vor ajunge în general la 10–15 l/mp și izolat peste 20 l/mp, cu probabilitate mai mare în zona Carpaților Meridionali.

Vântul va sufla slab și moderat. Maximele termice vor fi între 22 și 30 de grade, iar minimele între 10 și 20 de grade. Dimineața și noaptea, izolat în văi și depresiuni, se va semnala ceață, mai spun meteorologii.

În București, temperaturile vor continua să scadă, situându-se sub valorile obișnuite pentru această perioadă. Cerul va fi temporar noros, iar în prima parte a zilei sunt posibile ploi slabe.

Vântul va avea intensitate slabă și moderată. Maxima zilei se va încadra în jurul a 25 de grade, iar temperatura minimă va oscila între 14 și 16 grade.

Următoarele zile vor fi caracterizate de o încălzire semnificativă în cea mai mare parte a țării, cu abateri termice mai mari în vest și sud-vest. În est și sud-est, precipitațiile se vor menține aproape de valorile normale pentru finalul lunii august, însă în restul regiunilor, mai ales în vest și nord-vest, lipsa ploilor va persista, accentuând seceta instalată în săptămâna precedentă.