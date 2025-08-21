Vremea România, prinsă între caniculă și furtuni. Noi avertizări ANM







Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis joi noi alerte de vreme extremă, avertizând că țara se va confrunta cu un nou val de caniculă, urmat de furtuni. Temperaturile maxime vor urca din nou până la 37–38 de grade Celsius, iar disconfortul termic va atinge praguri critice. „ Va fi caniculă”, a transmis ANM.

Potrivit meteorologilor, în intervalul 21 august, între orele 12:00 și 21:00, locuitorii din Banat, sudul Crișanei, Oltenia, sudul, centrul și estul Munteniei, dar și sud-vestul Dobrogei vor resimți efectele caniculei.

„Joi (21 august) în aceste regiuni va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) local va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în regiunile sud-vestice”, a transmis ANM.

Seara și noaptea, spre 22 august, meteorologii avertizează că în vest și nord-vest instabilitatea atmosferică își va face simțită prezența prin intensificări de vânt, descărcări electrice și averse.

Un al doilea cod galben de caniculă a fost anunțat pentru vineri, 22 august, tot pentru intervalul orar 12:00 – 21:00. Zonele afectate vor fi sudul, centrul și estul Munteniei, sud-estul Moldovei și sud-vestul Dobrogei.

„Vineri (22 august) în sudul, centrul și estul Munteniei, sud-estul Moldovei și în sud-vestul Dobrogei va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 38 de grade”, se arată în informarea transmisă de ANM.

Capitala nu scapă de valul de căldură. Joi, meteorologii estimează o temperatură maximă de aproximativ 35 de grade, cu un cer predominant senin și vânt slab până la moderat. Noaptea, minimele vor coborî la 17–20 de grade.

Vineri, locuitorii Bucureștiului vor resimți din nou căldura extremă, cu valori de 35–36 de grade și un indice ITU ce va depăși pragul critic. Totuși, după-amiaza și seara, instabilitatea atmosferică se va accentua, aducând averse torențiale, vânt puternic, descărcări electrice și chiar posibile căderi de grindină.