Vremea Toamnă la sfârșitul acestei săptămâni. ANM anunță temperaturi scăzute și ploi







Canicula a pus din nou stăpânire pe România, însă situația se va schimba la finalul acestei săptămâni. Administrația Națională de Meteorologie a anunțat că 11 județe se vor confrunta cu un nou val de căldură în următoarele ore. Totuși, vremea se va răci la începutul weekendului, a spus meteorologul Oana Păduraru la România TV.

Până la sfârșitul săptămânii, vremea se va răcori și vor apărea averse mai abundente. Potrivit meteorologului, în weekend se vor înregistra ploi ce pot depăși 30 l/mp. La începutul săptămânii viitoare, vremea se va încălzi, iar temperaturile vor crește treptat.

„Ne așteptăm ca la finalul săptămânii, vremea să se răcorească. Va crește gradul de instabilitate atmosferică, pentru că va pătrunde o masă de aer rece, cantitățile de apă pot depăși chiar și 30 de l/mp. La începutul săptămânii viitoare va fi o atmosferă mai stabilă, cu temperaturi în creștere”, a declarat meteorologul Oana Păduraru.

Pentru joi, Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare Cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat, valabilă între orele 12:00 și 21:00. În zonele Banat, sudul Crișanei și al Olteniei, sudul și centrul Munteniei, precum și sud-vestul Dobrogei se vor înregistra temperaturi ridicate și disconfort termic accentuat.

Valorile maxime se vor situa între 35 și 37 de grade Celsius, iar în Capitală se estimează aproximativ 35 de grade, mai mult decât în zilele precedente. Județele vizate de caniculă sunt Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Călărași și zona continentală a județului Constanța.

„Mâine persistă canicula, dar nu în aceleasi zone, ci doar în sud. Vor fi 38 de grade la orele amiezii”, a mai spus reprezentanta ANM.

Până pe 25 august 2025, vremea va fi mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă, în special în regiunile centrale. Precipitațiile vor fi mai frecvente în sud, centru și nord, în timp ce în vest, sud-vest și nord-est cantitățile de apă vor fi mai reduse. În restul țării, ploile vor fi aproape de normalul perioadei.

Între 25 august și 1 septembrie 2025, temperaturile vor rămâne sub mediile normale, mai ales în est, nord și centru, iar în sud-vest vremea va fi apropiată de valorile obișnuite. Precipitațiile se vor situa, în general, aproape de limitele specifice perioadei.

La începutul lunii septembrie, între 1 și 8, se preconizează o încălzire a vremii, cu temperaturi mai ridicate decât cele normale în regiunile sudice și sud-vestice.