Social Primul oraș din Vestul țării unde un proiect european e însoțit de un Pact de Integritate







Proiectul pune în valoare obiectivul de patrimoniu local Hala Minda. Inițiativa de reconversie e a Primăriei Reșița. E parte din strategia de regenerare urbană a zonelor cu istoric industrial. Hala Minda este un prim exemplu în care regenerarea urbană se dezvoltă și prin industrii creative.

Hala Minda este una dintre clădirile emblematice pentru istoria industrială a Reșiței. Reconversia prsupune transformarea unui sit industrial într-un loc pentru comunitate și pentru industriile creative. Acesta a fost unul din proiectele câștigătoare ale apelului Noul Bauhaus European (NEB), un proiect economic, cultural și de mediu al Comisiei Europene, dedicat inițiativelor locale. Reconversia Halei Minda se va face pe principiile New European Bauhaus. Adică pe: sustenabilitate, incluziune și estetică. Investiția se realizează prin Programul Regional Vest. Investiția este în valoare totală de aproape 190.000 de euro.

Reșița devine primul oraș din Regiunea Vest unde un proiect finanțat din fonduri europene va fi însoțit de un Pact de Integritate. Acesta e un mecanism inovator de transparență și implicare civică.

Municipiul Reșița este unul dintre câștigătorii inițiativei European Bauhaus a Comisiei Europene. "Prin acest proiect, deschidem un drum nou în felul în care sunt realizate investițiile europene. Pactul de Integritate nu este doar un document tehnic. E un angajament asumat față de comunitate. Fiecare etapă, fiecare decizie și fiecare leu cheltuit vor fi vizibile și supuse dialogului public; spune directorul general al ADR Vest, Sorin Maxim.

Acesta explică în ce constă mecanismul."Presupune monitorizarea independentă a întregului proces de achiziții publice. De la planificarea lucrărilor până la recepția finală. Scopul este ca regulile să fie respectate. Iar banii europeni să fie investiți corect și transparent. Rezultatele vor fi publicate pe un site dedicat, sub formă de rapoarte detaliate, rezumate, infografice și materiale vizuale. Ușor de înțeles pentru publicul larg. Obiectivul este ca reșițenii să înțeleagă cum funcționează transparența și buna guvernare. Și să aibă un cuvânt de spus în viitorul Halei Minda", spune Sorin Maxim.