Inteligența Artificială îi lasă mai ales pe tineri fără joburi







Inteligența Artificială Generativă și slujbele pentru începători se află astăzi în centrul unei dezbateri globale aprinse, potrivit Forbes.

Un studiu recent realizat de profesorul Erik Brynjolfsson de la Stanford și echipa sa arată că, începând cu finalul anului 2022, ocuparea locurilor de muncă în domenii expuse la automatizare a scăzut cu aproximativ 13%, afectând în special tinerii la început de carieră.

În paralel, un raport al firmei de capital de risc SignalFire arată că în 2024 angajările pentru posturile pentru începători din marile companii de tehnologie au scăzut cu 25%.

Aceste date conturează un tablou alarmant: IA generativă restructurează piața muncii mai rapid decât ne așteptam, eliminând tocmai acele roluri care constituiau prima treaptă a ascensiunii profesionale pentru milioane de absolvenți.

Studiul „Canaries in the Coal Mine? Six Facts about the Recent Employment Effects of Artificial Intelligence” a analizat datele salariale a milioane de angajați americani.

Concluzia a fost clară: impactul IA generative este cel mai vizibil la angajații tineri, între 22 și 25 de ani, exact categoria care intră pe piața muncii după absolvire.

Profesorul Brynjolfsson numește aceste efecte „semnale timpurii” – asemenea canarilor duși în minele de cărbune pentru a detecta gazele toxice. Tinerii muncitori sunt primii expuși șocurilor tehnologice, iar declinul lor indică unde se îndreaptă piața muncii în ansamblu.

De ce sunt afectate tocmai aceste slujbe pentru începători? Pentru că ele presupun sarcini repetitive, standardizate și bazate pe reguli clare. Exact acest tip de activitate poate fi imitat cu ușurință de un algoritm de IA generativă.

Cercetarea Stanford arată câteva realități tulburătoare:

Ocuparea tinerilor în joburi automatizabile a scăzut cu 13–16% într-un interval de mai puțin de trei ani.

într-un interval de mai puțin de trei ani. Reducerile nu se regăsesc în aceleași proporții la angajații mai experimentați, ceea ce confirmă că vulnerabilitatea este specifică noilor intrați pe piața muncii.

Impactul nu poate fi explicat prin crize economice generale sau fluctuații sectoriale — corelația cu implementarea IA generative este puternică și directă.

În paralel, SignalFire raportează că până la 50% dintre joburile pentru începători din domeniile de birou ar putea dispărea în următorii cinci ani dacă ritmul actual se menține. Deja în 2024, marile companii de tehnologie au redus cu un sfert angajările pentru începători, preferând să automatizeze sarcinile sau să recruteze direct specialiști seniori.

Generația Z, adică tinerii născuți după 1997, este prima generație care resimte direct șocul IA generative asupra carierei.

Acești tineri, care au crescut cu smartphone-uri și rețele sociale, erau considerați „nativi digitali”. Paradoxal însă, tocmai ei sunt înlocuiți de algoritmi digitali mai performanți decât abilitățile lor inițiale.

Un absolvent de informatică, de exemplu, nu mai are acces la pozițiile de junior developer în ritmul de altădată, pentru că firmele folosesc deja IA generativă pentru a scrie și corecta codul de bază.

În marketing, sarcinile simple de redactare, analiză de date sau gestionare a conținutului online sunt preluate de platforme AI, lăsându-i pe absolvenți fără spațiu de intrare.

Rezultatul este un blocaj: tinerii nu găsesc primul job, iar fără experiență, șansele lor de a progresa scad dramatic.

O nuanță importantă subliniată de studiul Stanford este diferența dintre augmentare și automatizare.

Augmentarea înseamnă că IA sprijină lucrătorii existenți: îi ajută să fie mai rapizi, mai preciși, să acceseze rapid informații. În acest scenariu, joburile nu dispar, ci se transformă.

înseamnă că IA sprijină lucrătorii existenți: îi ajută să fie mai rapizi, mai preciși, să acceseze rapid informații. În acest scenariu, joburile nu dispar, ci se transformă. Automatizarea înseamnă eliminarea completă a rolului uman pentru anumite sarcini. Exact aici apar pierderile de slujbe pentru începători.

Datele arată că rolurile augmentate nu înregistrează scăderi semnificative. Problemele apar în domeniile unde IA poate prelua în totalitate munca repetitivă: analiză de date simple, suport tehnic de bază, redactare de documentație, raportări standard.

Marile companii de tehnologie, altădată faimoase pentru recrutarea masivă de absolvenți, și-au schimbat radical politica.

În 2019, tinerii reprezentau aproximativ 15% din noile angajări în Big Tech.

din noile angajări în Big Tech. În 2024, procentul a scăzut la 7% .

. În startup-uri, situația este și mai gravă: doar 6% dintre angajări mai revin absolvenților.

Aceste cifre sugerează o schimbare de paradigmă: firmele nu mai consideră necesar să investească în instruirea tinerilor. Preferă să angajeze direct seniori și să lase IA să execute sarcinile de bază.

Astfel se naște un paradox periculos: companiile cer candidați cu experiență, dar nu mai oferă joburile prin care acea experiență poate fi dobândită.

Un absolvent se află într-o situație absurdă: nu poate fi angajat fără experiență, dar nici nu are unde să o obțină. În trecut, slujbele pentru începători serveau ca rampă de lansare — locul unde învățai cultura organizațională și deprinderile practice.

Astăzi, aceste trepte dispar. Fără ele, tinerii riscă să rămână în afara pieței muncii chiar înainte de a începe.

Efectele actuale ale Inteligenței Artificiale Generative asupra slujbelor pentru începători sunt doar vârful aisbergului. Pe termen lung, consecințele pot remodela fundamental piața muncii.

În primul rând, lanțul natural de formare profesională riscă să fie rupt: dacă noile generații nu au unde să-și înceapă cariera, nu va exista o bază suficientă de viitori specialiști și lideri. Aceasta poate crea un deficit critic de competențe peste 5–10 ani. În al doilea rând, inegalitatea socială se va accentua.

Tinerii fără resurse sau conexiuni puternice vor fi excluși, în timp ce cei privilegiați vor continua să prospere. În al treilea rând, economiile riscă să piardă inovație și creativitate, deoarece tinerele talente nu vor mai avea ocazia să contribuie.

În lipsa unor intervenții coordonate — educaționale, guvernamentale și organizaționale — am putea asista la o „generație pierdută” pe piața muncii.

Specialiștii recomandă câteva direcții pentru supraviețuire:

Dezvoltarea competențelor complementare IA. Nu este suficient să știi să folosești ChatGPT; trebuie să înveți să îl adaptezi, să construiești instrumente personalizate, să înțelegi limitările și riscurile. Creativitate și gândire critică. Aceste abilități rămân greu de replicat de către algoritmi. Învățare continuă. Generația Z trebuie să accepte că educația nu se termină odată cu facultatea. Construirea „robotului propriu”. Un concept promovat de unii lideri din domeniu: candidatul să arate nu doar ce știe, ci și ce „asistenți digitali” și-a creat pentru a fi mai productiv.

Pentru a evita o criză structurală a pieței muncii, sunt necesare intervenții:

Programe de training și reconversie profesională finanțate public sau prin parteneriate public-private.

finanțate public sau prin parteneriate public-private. Stimulente pentru angajarea tinerilor — subvenții, scutiri de taxe sau obligații minime de recrutare.

— subvenții, scutiri de taxe sau obligații minime de recrutare. Adaptarea curriculei universitare la realitățile IA generative, cu accent pe practică și utilizarea responsabilă a tehnologiei.

la realitățile IA generative, cu accent pe practică și utilizarea responsabilă a tehnologiei. Reglementări privind automatizarea: de exemplu, transparență în utilizarea IA și protecții sociale pentru categoriile vulnerabile.

Ne aflăm la începutul unei transformări radicale a pieței muncii. Inteligența Artificială Generativă și slujbele pentru începători formează astăzi o relație tensionată: tehnologia înlocuiește exact treapta de intrare a noilor generații.

Dacă această tendință nu este corectată prin politici inteligente și adaptare educațională, riscăm să asistăm la apariția unei „generații pierdute” pe piața muncii.

Pe de altă parte, pentru cei care știu să se adapteze, IA generativă poate fi un aliat. Tinerii care își dezvoltă propriile instrumente, care combină creativitatea cu tehnologia, pot nu doar supraviețui, ci chiar prospera într-un mediu profesional reinventat.

Viitorul aparține celor care înțeleg că „roboții nu sunt rivali, ci resurse”, dar numai dacă îi folosim cu inteligență și responsabilitate.