Reșița, reinventată prin sculptura în metal! S-a dat startul proiectului de reconversie a halei Minda

Pentru început în fața halei a fost amenajată o adevărată galerie expozițională în aer liber, urmând ca în anii următori, clădirea să fie transformată într-un centru de excelență în sculptură în metal.

„Cred că Reșița poate fi reinventată prin sculptura în metal, prin tratamentul metalului într-o altă manieră decât cea din ultimii 250 de ani”, a afirmat astăzi primarul Ioan Popa, cu ocazia inaugurării parcului de sculptură de la Minda.

Sunt expuse șase lucrări monumentale proiectate de artiștii Roman Cotoșman, Doru Covrig, Ingo Glass, Peter Jecza, Aurel Vlad și Constantin Flondor, și executate local, cu aportul unor firme de profil. Evenimentul a marcat practic lansarea proiectului de regenerare urbană a unei zone cu puternic istoric industrial. Un proiect ambițios, a cărui valoare se cifrează undeva la 5-6 milioane de euro, după cum explică primarul Ioan Popa:

„Hala aceasta va suferi o reconversie, va fi reabilitată, se vor face subfundări, se va aduce hala la standarde de risc de cutremur din prezent, care sunt altele decât în anul în care s-a construit.

Vom reabilita și partea de cărămidă, și partea vetrată, urmând ca în interioriul halei să aducem echipamente de ultimă generație, mașini cu comandă numerică, mașini de găurit, mașini de frezat, mașini de îndoit, am ambutisat, de sudură și atunci când nu vor fi tabere de sculptură la Reșița, și eu estimez că va fi cel puțin 1-2 pe an, sper ca împreună cu Colegiul Tehnologic reșițean să aducem aici o activitate de creație de mobilier urban, în primă fază, pentru că am observat că în ultimii patru ani am consumat destul de multă resursă pentru achiziția de banci, coșuri de gunoi, balustrade și așa mai departe, lucruri care sunt necesare în fiecare oraș și, de ce nu, eu sper ca noi să devenim un distribuitor de aceste elemente de mobilier urban pentru orașele din România și nu numai”, a precizat primarul Ioan Popa, mulțumit de prezența la eveniment a numeroși reșițeni, care, în ciuda ploii și a frigului, au venit la Minda să afle mai multe despre proiectul administrației locale și, de ce nu, să se bucure de spectacolul de acrobații cu foc ce a avut loc cu această ocazie.

Prezenți au fost și reprezentanți ai ADR Vest (în frunte cu președintele Sorin Maxim), de la care edilul reșițean speră să obțină finanțarea necesară pentru continuarea proiectului. „Cred că și acest eveniment se constituie într-un imbold pentru ei, să aibă încredere că acest gen de reconvesrise industrială poată să aducă din nou Reșița pe hartă, într-o altă fațetă sau să prezinte o altă fațetă a orașului”, după cum a remarcat Ioan Popa.

În ceea ce privește cele șase sculpturi în metal „dezvelite” cu acest prilej, acestea vor rămâne pentru moment în fața halei Minda, până la momentul organizării următoarei tabere de sculptură, moment în care vi fi decisă viitoarea lor amplasare. „Vom deschide o sesiune de discuții cu comunitatea din Reșița, astfel încât să identificăm locuri în oraș unde să începem să scoatem aceste sculpturi, pentru a putea fi vizualizate de reșițeni, și de ce nu de turiștii care vor vizita orașul.

O primă variantă ar putea fi malul drept al Bârzavei, unde avem un proiect în derulare cu cele 8 poduri pietonale metalice, promenada și pista de biciclete. Putem să facem un parcurs pe malul Bârzavei, avem undeva la 3-4 km unde au loc slavă Domnului, suficiente lucrări de artă de această dimensiune, de la 4 metri în sus. Sunt lucrări care trebuie să aibă o perspectivă foarte bună pentru a fi vizualizate”, a mai precizat primarul Reșiței. (P)