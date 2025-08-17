Orașul care își reconvertește simbolul. Funicularul, loc de promenadă

Proiectul de reconversie a funicularului de calcar, este o investiție de peste 8,6 milioane de euro. Cu această investiție, una dintre cele mai impunătoare structuri industriale din Reșița va fi transformată în cea mai spectaculoasă zonă de promenadă suspendată. Funicularul, prin reconversie, va avea rol cultural, turistic și de mobilitate urbană.

Documentațiile tehnico-economice au fost realizate de o asociere internațională de arhitecți :D Proiect (România), Oana Stănescu Studio (SUA) și Werner Sobek AG (Germania).Proiectul funicularului propriu-zis s-a realizat între anii 1962-1963 . Era alcătuit dintr-un număr impresionant de 11 volume. Cu desene de precizie care ajungeau chiar la o scară 2:1 față de mărimea piesei, scrie muzeulvirtualresita. În execuția funicularului s-a consumat un total de 1099 tone de oțel. Un singur metru lățime din pod conținea 2200 kg de oțel.

Funicularul traversează centrul Reșiței la o înălțime de 32 metri. Acesta a devenit un simbol al orașului. În trecut, acesta străbătea 3.3 km de oraș pentru a transporta calcar de pe Valea Domanului la uzinele siderurgice. Construcția funicularului a fost făcută odată cu sistematizarea. Care a plasat industria în inima vieții urbane. Dezindustrializarea de după 89 a aruncat la coșul de gunoi multe embleme de fier ale orașului. Funicularul, complex și extrem de dificil de demontat, a supraviețuit.

Conform proiectului, noul loc de promenadă, de după reconversia funicularului va avea piste de biciclete, un lift foarte mare care va duce cetățenii din zona bisericii de la Petru Iacob în sus. Va avea un bungee jumping, și un perete de cățărare, al doilea ca dimensiune din Europa. Un perete de 35 de metri va înconjura unul din stâlpii din zona centrală și, va lega cele două dealuri. Dealul Crucii de Dealul Golului.