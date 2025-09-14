Ponta, despre miniștrii USR din Guvern: Deciziile lor afectează românii și investițiile

Victor Ponta a declarat că împrumutul de 17 miliarde de euro pentru înarmare reprezintă o povară pentru generațiile viitoare și a criticat modul în care miniștrii USR gestionează industria de apărare și politica externă. Ponta a afirmat că împrumutul reprezintă o cheltuială importantă, în contextul în care țara a renunțat la proiecte majore din lipsă de resurse financiare.

„România este foarte bine că este în NATO, dar dacă anunți că țara primește 17 miliarde euro, trebuie să spui că vin cu împrumut. O să-i trimitem în afară pentru industria de apărare din alte țări. În perioada când spui că tu nu ai bani de pensii, spitale, școli, să iei 17 miliarde și să-i dai pe armament nu este o veste bună pentru oameni”, a spus Ponta.

Victor Ponta a criticat activitatea unor membri ai Guvernului, în special a miniștrilor USR. Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a fost menționat pentru comunicarea privind fondurile pentru înarmare, iar ministrul Economiei, Radu Miruță, și ministrul de Externe, Oana Țoiu, au fost criticați pentru modul în care gestionează industriile și politica externă.

„La Economie, industria de apărare este tot la USR. Suntem în momentul în care un partid care nu a luat 10% conduce România. Nu știu dacă mergem în direcția bună, suntem conduși de un partid extremist, prin slăbiciunea liderilor PNL. Toată lumea care știe cât de mult sunt întârziate marile proiecte, în special din Energie, în momentul în care ai pus la Mediu un ministru USR care ține cu viezurele, era foarte clar că vom avea marile proiecte blocate”, a spus Ponta la România TV.

Fostul premier a mai declarat că măsurile guvernamentale actuale, inclusiv majorarea de taxe și îndatorarea statului pentru proiecte externe, pot afecta resursele acumulate de români și de diaspora.

Victor Ponta a comentat și lipsa unui mesaj oficial din partea Ministerului Afacerilor Externe după asasinarea lui Charlie Kirk. El a apreciat că incidentul ridică probleme de imagine și de diplomație și a avertizat asupra consecințelor unui discurs care ar putea justifica violența.

„Este o perioadă foarte rea pentru omenire. În primul rând, niciodată nu poți să justifici cu o crimă că nu ești de acord cu cineva. Din punct de vedere politic, faptul că MAE nu a transmis niciun mesaj oficial de condoleanțe e o mare greșeală diplomatică”, a conchis Victor Ponta.