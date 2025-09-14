Politica

Ponta, despre miniștrii USR din Guvern: Deciziile lor afectează românii și investițiile

Comentează știrea
Ponta, despre miniștrii USR din Guvern: Deciziile lor afectează românii și investițiileVictor Ponta. Sursa foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Victor Ponta a declarat că împrumutul de 17 miliarde de euro pentru înarmare reprezintă o povară pentru generațiile viitoare și a criticat modul în care miniștrii USR gestionează industria de apărare și politica externă. Ponta a afirmat că împrumutul reprezintă o cheltuială importantă, în contextul în care țara a renunțat la proiecte majore din lipsă de resurse financiare.

„România este foarte bine că este în NATO, dar dacă anunți că țara primește 17 miliarde euro, trebuie să spui că vin cu împrumut. O să-i trimitem în afară pentru industria de apărare din alte țări. În perioada când spui că tu nu ai bani de pensii, spitale, școli, să iei 17 miliarde și să-i dai pe armament nu este o veste bună pentru oameni”, a spus Ponta.

Victor Ponta, critici la adresa miniștrilor USR

Victor Ponta a criticat activitatea unor membri ai Guvernului, în special a miniștrilor USR. Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a fost menționat pentru comunicarea privind fondurile pentru înarmare, iar ministrul Economiei, Radu Miruță, și ministrul de Externe, Oana Țoiu, au fost criticați pentru modul în care gestionează industriile și politica externă.

Oana Țoiu

Oana Țoiu. Sursa foto: Facebook/Oana Țoiu

„La Economie, industria de apărare este tot la USR. Suntem în momentul în care un partid care nu a luat 10% conduce România. Nu știu dacă mergem în direcția bună, suntem conduși de un partid extremist, prin slăbiciunea liderilor PNL. Toată lumea care știe cât de mult sunt întârziate marile proiecte, în special din Energie, în momentul în care ai pus la Mediu un ministru USR care ține cu viezurele, era foarte clar că vom avea marile proiecte blocate”, a spus Ponta la România TV.

Orașul istoric din România în care Anghel presăra mămăliga cu aur
Orașul istoric din România în care Anghel presăra mămăliga cu aur
Povestea celui mai vechi muzeu din România. A fost ținta unui jaf care a rămas în istorie
Povestea celui mai vechi muzeu din România. A fost ținta unui jaf care a rămas în istorie

Fostul premier a mai declarat că măsurile guvernamentale actuale, inclusiv majorarea de taxe și îndatorarea statului pentru proiecte externe, pot afecta resursele acumulate de români și de diaspora.

Lipsa de reacție la asasinarea lui Charlie Kirk

Victor Ponta a comentat și lipsa unui mesaj oficial din partea Ministerului Afacerilor Externe după asasinarea lui Charlie Kirk. El a apreciat că incidentul ridică probleme de imagine și de diplomație și a avertizat asupra consecințelor unui discurs care ar putea justifica violența.

„Este o perioadă foarte rea pentru omenire. În primul rând, niciodată nu poți să justifici cu o crimă că nu ești de acord cu cineva. Din punct de vedere politic, faptul că MAE nu a transmis niciun mesaj oficial de condoleanțe e o mare greșeală diplomatică”, a conchis Victor Ponta.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:50 - Orașul istoric din România în care Anghel presăra mămăliga cu aur
23:36 - Băsescu: România a investit 20 de ani în Moldova, acum decizia aparține cetățenilor
23:24 - Regina Maria, eroii români și legenda Fetei Moarte. Poveștile neștiute din Valea Cașinului
23:14 - Ponta, despre miniștrii USR din Guvern: Deciziile lor afectează românii și investițiile
22:52 - Povestea celui mai vechi muzeu din România. A fost ținta unui jaf care a rămas în istorie
22:41 - Băsescu despre drona rusă: A fost o greșeală că nu s-a demonstrat Rusiei că poate fi lovită

HAI România!

Va deveni Europa o federație?
Va deveni Europa o federație?
Dan Andronic și Victor Ciutacu despre mass-media și rețele sociale
Dan Andronic și Victor Ciutacu despre mass-media și rețele sociale
România între spioni, profeți și analfabeți
România între spioni, profeți și analfabeți

Proiecte speciale