Trecerile de pietoni cu scuar dau bătăi de cap șoferilor. Care e regula

Codul Rutier 2025 clarifică obligațiile șoferilor și pietonilor la traversările de pietoni. Documentul prevede în ce situații conducătorii auto trebuie să acorde prioritate și ce responsabilități au cei care traversează. „Traversarea drumului public de către pietoni se face perpendicular pe axa acestuia, numai prin locurile special amenajate şi semnalizate corespunzător, iar în lipsa acestora, în localităţi, pe la colţul străzii, numai după ce s-au asigurat că o pot face fără pericol pentru ei şi pentru ceilalţi participanţi la trafic”, stabilește Art. 72 (3) din OUG nr. 195/2002.

Conducătorii auto trebuie să oprească atunci când semaforul pentru pietoni este verde și cel pentru vehicule indică roșu sau galben intermitent. Prioritatea este obligatorie și când pietonii s-au angajat deja pe trecerea marcată sau atunci când, la un semafor verde intermitent, aceștia se află în traversare.

Șoferii care nu respectă aceste reguli riscă sancțiuni. „Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a III-a de sancțiuni şi cu aplicarea sancțiunii contravenţionale complementare a suspendării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 60 de zile”, prevede Art. 101 (3-e) din Codul rutier.

Trebuie menționat că aceste sancțiuni se aplică doar dacă pietonii se află pe sensul de deplasare al vehiculului.

În apropierea trecerilor nesemaforizate, legea stabilește o limită maximă de 30 km/h pentru toate vehiculele, indiferent de tipul drumului. Șoferii sunt obligați să reducă viteza și să fie pregătiți să oprească.

Pe drumurile cu două sau mai multe benzi pe sens, dar și pe cele cu o singură bandă, conducătorii trebuie să acorde prioritate doar pietonilor aflați pe sensul lor. „Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a III-a de sancţiuni şi cu aplicarea sancţiunii contravenţionale complementare a suspendării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 60 de zile […] neacordarea priorității de trecere pietonilor angajați în traversarea regulamentară a drumului public prin locurile special amenajate și semnalizate, aflați pe sensul de deplasare a autovehiculului, tractorului agricol sau forestier ori tramvaiului”, prevede Art. 101 (3-e).

Așadar, dacă un pieton pornește traversarea din partea opusă a carosabilului, șoferii nu sunt obligați să oprească imediat. Însă, în momentul în care pietonul se apropie de axul drumului și ajunge în dreptul mașinii, conducătorii trebuie să îi acorde prioritate.

Pe arterele prevăzute cu scuar central, oprirea este necesară atunci când pietonul se află pe segmentul corespunzător sensului de mers al vehiculului.

Codul rutier enumeră și cazurile în care pietonii nu au voie să traverseze, chiar și pe trecerile semnalizate. Este interzisă traversarea atunci când se apropie vehicule cu regim prioritar, precum ambulanțele sau mașinile de poliție cu semnalele în funcțiune.

De asemenea, nu se poate traversa prin fața sau spatele vehiculelor oprite în stații, cu excepția cazului în care există treceri special marcate. Pietonii nu au voie să prelungească timpul de traversare, să se oprească pe trecere sau să circule prin alte zone decât cele permise. Ocuparea intenționată a carosabilului pentru a bloca circulația este de asemenea interzisă.

În astfel de situații, responsabilitatea revine pietonilor. „Pietonii surprinşi şi accidentaţi ca urmare a traversării prin locuri nepermise, la culoarea roşie a semaforului destinat acestora sau a nerespectării altor obligaţii stabilite de normele rutiere poartă întreaga răspundere a accidentării lor, în condiţiile în care conducătorul vehiculului respectiv a respectat prevederile legale privind circulaţia prin acel sector”, arată Codul Rutier.

Pentru a spori siguranța, legislația din 2025 menține limita de 30 km/h în zona trecerilor nesemaforizate. Această viteză se aplică uniform tuturor vehiculelor, indiferent de drum sau de categoria de trafic.

Conducătorii auto trebuie să circule cu prudență, să reducă viteza și să fie pregătiți să oprească în orice moment atunci când se apropie de o trecere de pietoni.