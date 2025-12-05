Codul Rutier. Oprirea, parcarea și testele pentru alcool și droguri vor avea reguli noi

Codul Rutier urmează să fie modificat printr-un proiect al Ministerului Afacerilor Interne (MAI), care aduce schimbări în protecția pietonilor, testarea obligatorie pentru alcool și droguri, obligațiile proprietarilor de vehicule, circulația pe benzile de transport public și sancțiunile pentru oprire și parcare neregulamentară. Proiectul stabilește reguli clare, termene pentru implementare și proceduri unitare pentru aplicarea sancțiunilor.

Proiectul introduce o distincție între tipurile de drumuri și modul în care pietonii trebuie protejați. Astfel, pe drumurile cu două sau mai multe benzi pe sens, unde viteza este mai mare și vizibilitatea pietonilor mai redusă, trecerile vor trebui să fie dotate cu semafor cu buton. „Pietonul apasă, traficul se oprește, traversarea se face controlat. Măsura este gândită pentru a reduce accidentele grave din zonele urbane aglomerate”, se arată în proiect.

Pe drumurile cu o singură bandă pe sens, trecerile trebuie supraînălțate. Aceasta obligă șoferii să încetinească înainte de trecere, reduce riscul ca pietonii să fie surprinși și crește vizibilitatea. Administrațiile drumurilor publice au un termen de doi ani de la intrarea în vigoare a legii pentru a face aceste modificări.

Proiectul clarifică și extinde situațiile în care polițiștii pot cere testarea imediată pentru alcool și substanțe psihoactive. Astfel, șoferii implicați în accidente pot fi testați obligatoriu la fața locului, fără a mai exista interpretări legate de momentul testului. Măsura este valabilă și pentru instructorii auto și examinatorii care participă la probele practice pentru obținerea permisului.

Potrivit proiectului MAI, „scopul este evitarea situațiilor în care un conducător auto scapă de răspundere din cauza faptului că testul se face prea târziu, iar nivelul alcoolului scade natural în organism”.

Pentru a elimina haosul creat de termenele diferite stabilite de diverse autorități, proiectul introduce o regulă unitară: proprietarul sau utilizatorul mandatat al vehiculului are 15 zile pentru a spune cine conducea mașina în momentul în care a fost surprinsă comițând o contravenție sau implicată într-un accident. Dacă refuză să ofere aceste date sau nu le poate furniza, intră sub incidența sancțiunilor stabilite în legislație.

Proiectul întărește regimul benzilor destinate autobuzelor și tramvaielor: orice vehicul care nu aparține unui operator de transport public devine interzis pe aceste benzi. De asemenea, nerespectarea regulii va fi sancționată ca contravenție din clasa III, cu amendă semnificativă. Totodată, Poliția Locală primește atribuții clare pentru a constata și sancționa aceste abateri, ceea ce înseamnă că regulile vor putea fi aplicate mai strict în orașe.

Proiectul vrea să rezolve situațiile în care poliția lasă notificări pe parbriz, iar șoferii contestă procedura: Poliția Rutieră sau locală poate afișa somația pe parbriz sau caroserie atunci când șoferul nu este prezent. Dacă proprietarul mașinii plătește jumătate din minimul amenzii și trimite dovada către autoritate, nu mai suportă alte consecințe.

Totodată, proiectul elimină punctele de penalizare pentru oprirea și staționarea neregulamentară, considerând că sancțiunea cu puncte era disproporționată față de pericolul social redus al acestor contravenții. În plus, proiectul precizează că parcarea pe locurile pentru persoane cu dizabilități constituie contravenție în orice situație în care nu se respectă marcajele sau semnele internaționale.