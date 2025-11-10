Șoferii se vor gândi de două ori când vor decide unde își lasă mașina. Amenda le golește buzunarele

Găsirea unui loc de parcare în marile orașe din România a devenit o provocare zilnică pentru șoferi. Lipsa spațiilor disponibile și creșterea continuă a numărului de mașini fac din fiecare seară un test al nervilor pentru cei care doresc să-și lase autoturismul într-un loc sigur și apropiat de casă. Însă apare o întrebare esențială: este legal să parchezi, în timpul zilei, pe un loc de parcare închiriat de altcineva?

Pe fondul aglomerației urbane și al infrastructurii rutiere limitate, multe orașe din România se confruntă cu un deficit major de locuri de parcare. Cererea a depășit demult oferta, iar mii de șoferi se luptă în fiecare zi pentru un spațiu liber.

În acest context, locurile de parcare rezidențiale – cele închiriate de la primării sau administratori privați – devin terenuri de conflict. Mai ales în timpul zilei, când unele dintre ele sunt libere, tentația de a parca „doar pentru câteva ore” este mare.

Însă legislația nu permite întotdeauna această flexibilitate.

În Capitală, regulamentul stabilit de autoritățile locale este foarte clar. Locul de parcare închiriat aparține exclusiv titularului, indiferent de oră sau zi a săptămânii. Nu contează dacă acesta este plecat sau dacă spațiul pare nefolosit. Parcarea pe acel loc, chiar și pentru scurt timp, poate atrage sancțiuni severe.

Șoferii care ocupă ilegal un loc rezidențial riscă amenzi cuprinse între 405 și 607,5 lei. În anumite cazuri, Poliția Locală poate dispune ridicarea autoturismului. Costurile asociate ridicării, transportului și depozitării pot duce suma totală de plată până la 1.000 de lei sau chiar mai mult, dacă proprietarul întârzie cu preluarea vehiculului. Fiecare zi în plus înseamnă penalități suplimentare.

Mai mult, în cazuri extreme, în care mașina nu este revendicată într-un interval rezonabil, primăria poate decide valorificarea acesteia prin licitație publică, pentru a recupera datoriile acumulate.

În alte orașe, abordarea autorităților este diferită. La Constanța, de exemplu, regulamentul prevede că locurile de parcare rezidențiale pot fi folosite de orice șofer în intervalul orar 08:00 – 16:00. Acestea devin temporar publice în timpul zilei, cu condiția ca până la ora 16:00 să fie eliberate. După această oră, exclusivitatea revine persoanei care deține contractul de închiriere.

Dacă un alt șofer ocupă locul după ora 16:00, titularul poate apela la Poliția Locală, care are dreptul să intervină. Aceste măsuri au fost adoptate pentru a folosi eficient spațiile disponibile în timpul programului de muncă, când mulți dintre locatari nu sunt acasă.

Aceeași practică se regăsește și în alte orașe din România, dar aplicarea diferă în funcție de deciziile Consiliului Local și de modul în care este gestionată parcarea rezidențială în fiecare municipiu.

Pentru a evita amenzi și neplăceri, șoferii trebuie să fie atenți la indicatoarele de pe teren, la marcajele din parcare și la regulamentele afișate în zonele rezidențiale. În multe cazuri, pe asfalt apare scris numărul contractului sau al apartamentului care deține locul, iar semnele avertizează clar că spațiul este rezervat.

De asemenea, autoritățile locale recomandă informarea prealabilă cu privire la regulile aplicate în orașul în care se circulă. Fiecare primărie are propriul sistem de reglementare, iar necunoașterea normelor nu scutește pe nimeni de sancțiuni.