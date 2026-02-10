Prognoza meteo, 10 februarie. Zi cu temperaturi scăzute, ninsori și polei. Când se mai încălzește

Ziua de marți aduce temperaturi sub mediile normale ale perioadei, mai ales în regiunile extracarpatice. Cerul va fi înnorat persistent în vest, sud-vest, sud și centru, iar în restul țării se va menține temporar noros, potrivit ANM.

Ninsori se vor semnala în Oltenia, unde se așteaptă cantități moderate de 5–10 l/mp și un strat de zăpadă de 5–10 cm.

Precipitații slabe, mixte sau izolat ninsori, vor apărea și în Banat, Transilvania și Muntenia, iar pe timpul nopții și în Moldova și Dobrogea. În Crișana și, posibil, Maramureș se vor înregistra precipitații mixte. Izolat va fi ghețuș sau depuneri de polei.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în sud-vest, est și, pe timpul zilei, în sud și centru, atingând viteze de 45–50 km/h. În sudul Banatului rafalele vor ajunge la 50–70 km/h, iar în Carpații Meridionali se vor înregistra viteze de 70–90 km/h, viscolind temporar ninsoarea.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -3 și 7 grade, iar cele minime între -7 și 2 grade. Dimineața și noaptea, pe arii restrânse, va apărea ceață.

În București, cerul va fi mai mult noros, iar noaptea este posibilă ninsoare slabă. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 1 grad, cu minime de -2…0 grade.

Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza pentru perioada 9–22 februarie. Meteorologii avertizează că la începutul intervalului vremea va fi rece, cu temperaturi sub mediile normale și precipitații locale sub formă de ninsoare sau ploaie. Ulterior, temperaturile vor crește treptat, iar pe parcursul celor două săptămâni vor alterna perioade reci și mai calde, cu ploi sau ninsori izolate.

Banat

Maximele vor porni de la aproximativ 9 grade, scăzând apoi până spre 2 grade, pentru ca pe 12 februarie să urce până la 13 grade. După 15 februarie se estimează o nouă scădere la 6 grade, urmată de o revenire până la 10 grade spre finalul intervalului.

Minimele vor fi între -1 și 0 grade la început, apoi vor urca până la 4 grade și vor mai scădea temporar la începutul celei de-a doua săptămâni. Precipitații se vor înregistra pe tot parcursul perioadei, cu cele mai însemnate cantități pe 13 și 15 februarie.

Maximele vor varia între 4 și 14 grade, cu minime nocturne care vor scădea până aproape de 0 grade și vor urca din nou până la 4 grade. Ploile și ninsorile vor fi frecvente, cu cele mai semnificative precipitații estimate pe 13 februarie.

În Transilvania, temperaturile diurne vor crește până la 12 grade în primele zile, apoi vor scădea la 3 grade pe 16 februarie și vor urca din nou spre 6 grade spre sfârșitul intervalului. Minimele vor oscila între -6 și 2 grade, cu o răcire accentuată în jurul datei de 17 februarie. Precipitațiile vor fi prezente temporar, cu intensitate mai mare pe 13 februarie.

Maramureș

Maximele diurne vor porni de la 6 grade și vor ajunge la 12 grade pe 12–13 februarie, pentru ca apoi să scadă spre 4 grade. Minimele vor fi inițial 2 grade, vor coborî la -3 și vor reveni ușor.

Precipitațiile vor fi temporare, cu vârfuri cantitative în jurul datei de 13 februarie.

Moldova

Zona va începe cu temperaturi deosebit de scăzute, cu maxime negative și minime sub pragul gerului.

Ulterior va fi o încălzire treptată, maximele atingând 8–10 grade pe 12 februarie. Se va răci din nou până pe 17 februarie, după care temperaturile vor crește spre medii de 6 grade. Precipitațiile vor fi mai intense pe 14 și 15 februarie.

Maximele vor porni de la 0 grade și minimele de la -4 grade, urcând până la 10–14 grade ziua și 4–6 grade noaptea pe 12–13 februarie.

Apoi se va răci spre valori diurne de 2–6 grade și nocturne între -4 și 0 grade, revenind ușor spre finalul perioadei. Precipitațiile vor fi mai frecvente între 13 și 17 februarie.

Regiunea va alterna perioade reci și calde, cu maxime între 0 și 14 grade și minime între -7 și 4 grade, în funcție de zi. Precipitațiile vor fi mai probabile între 14 și 17 februarie, în rest fiind izolate.

La începutul perioadei, temperaturile vor fi scăzute în Oltenia, cu maxime de -2…2 grade și minime de -4…-2 grade, urcând până la 10–14 grade și 0–2 grade pe 14 februarie. Ulterior, vremea va fi din nou mai rece pentru câteva zile, cu maxime de 4–8 grade și minime de -4–0 grade. Probabilitatea de precipitații va fi ridicată la început și din nou din 14 februarie.

Vremea la munte

În zonele înalte se vor înregistra alternanțe de temperaturi reci și mai blânde, cu maxime între -4 și 2 grade și minime între -12 și -4 grade. Precipitațiile vor fi mai frecvente după 14 februarie, iar gerul va fi prezent în primele zile ale intervalului.