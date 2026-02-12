Vremea

Prognoza meteo, 12 februarie. Zi cu temperaturi de primăvară. Unde va fi mai frig

Prognoza meteo, 12 februarie. Zi cu temperaturi de primăvară. Unde va fi mai frig
Vremea intră într-un proces de încălzire în cea mai mare parte a țării, însă instabilitatea atmosferică nu va lipsi. Cerul va prezenta înnorări temporare și se vor semnala ploi slabe, mai ales în vest, nord și sud-est, iar izolat și în celelalte regiuni. La munte sunt așteptate precipitații mixte, potrivit ANM.

Prognoza meteo, 12 februarie. Cum va fi vremea în următoarele ore

Vântul va avea intensitate slabă și moderată, cu unele intensificări în zona montană înaltă, în sudul Banatului și în Delta Dunării, unde rafalele pot atinge 40–60 km/h.

Temperaturile maxime se vor situa între 5 și 16 grade Celsius, în timp ce minimele vor coborî până la -5 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și vor ajunge la 6 grade în Dealurile de Vest. În regiunile extracarpatice, dar izolat și în restul teritoriului, se va forma ceață.

Prognoza meteo

Prognoza meteo. Sursa foto: Freepik

Temperaturi mai ridicate în București

În Capitală, valorile termice vor crește ușor, iar cerul va fi temporar noros. Spre seară sunt posibile ploi slabe, iar vântul va sufla în general slab până la moderat.

Maxima zilei va fi în jur de 10 grade, iar minima se va încadra între -1 și 1 grad. Dimineața și pe timpul nopții pot apărea condiții de ceață, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie.

Prognoza meteo pe termen lung

Până pe 16 februarie 2026, meteorologii estimează temperaturi peste media obișnuită a perioadei la nivel național, cu abateri mai pronunțate în nord-vest. În același interval, cantitățile de precipitații vor depăși valorile normale în sud și est, în timp ce în restul țării se vor apropia de mediile climatologice.

În săptămâna 16–23 februarie, regimul termic va reveni, în general, la valori apropiate de normal, posibil ușor mai ridicate pe alocuri. Precipitațiile vor fi mai abundente în vest, nord-vest și centru, iar în celelalte regiuni se vor situa în jurul normelor specifice perioadei.

Pentru intervalul 23 februarie – 2 martie, sudul și sud-estul țării ar putea înregistra temperaturi medii ușor peste cele caracteristice datei din calendar, în timp ce în restul teritoriului valorile se vor menține apropiate de normal. Din punct de vedere pluviometric, vestul și nord-vestul vor avea un regim excedentar, iar în celelalte zone cantitățile de precipitații vor fi, în general, normale.

În prima săptămână din martie, respectiv 2–9 martie 2026, mediile termice sunt estimate la niveluri apropiate de cele specifice perioadei pe întreg teritoriul României, iar precipitațiile prognozate se vor încadra, în ansamblu, în limitele obișnuite pentru această dată.

Proiecte speciale