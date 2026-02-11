Prognoza meteo, 11 februarie. Temperaturile cresc în majoritatea regiunilor, dar nu scăpăm de ploi

În următoarele ore, valorile termice mai ridicate decât mediile climatologice specifice acestei perioade. Cerul va fi variabil, cu înnorări și precipitații slabe, predominant sub formă de ploaie în Maramureș și local în Crișana, potrivit ANM.

În Banat, Oltenia și nordul Moldovei, ploile vor duce la depuneri de polei, iar în zonele montane se vor semnala precipitații mixte, însoțite de gheață.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare pe crestele montane și în Banat, iar în prima parte a zilei și în Moldova și Dobrogea vitezele vor atinge 40–50 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 1 și 13 grade, iar cele minime între -5 și 6 grade. Dimineața și noaptea se va semnala ceață pe arii restrânse.

În Capitală, temperaturile vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă. Cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla slab.

Temperatura maximă va atinge 6–7 grade, iar cea minimă se va situa între -2 și 0 grade. Spre sfârșitul zilei, crește probabilitatea apariției ceții.

Prognoza meteo pe regiuni până pe 22 februarie

Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza pentru următoarele două săptămâni, estimând că vremea va fi inițial rece, cu temperaturi sub mediile climatologice și precipitații locale sub formă de ploaie sau ninsoare.

Ulterior, temperaturile vor crește treptat, alternând între perioade reci și mai calde, iar precipitațiile vor fi izolate și variabile.

Temperaturile maxime vor porni de la aproximativ 9 grade, scăzând până la 2 grade, pentru ca pe 12 februarie să urce până la 13 grade. După 15 februarie se estimează o scădere la 6 grade, urmată de o revenire la 10 grade spre finalul perioadei.

Minimele vor fi inițial între -1 și 0 grade, crescând apoi până la 4 grade, cu scăderi temporare în a doua săptămână. Precipitațiile vor fi prezente pe întreaga perioadă, cu cele mai importante cantități pe 13 și 15 februarie.

Maximele vor varia între 4 și 14 grade, cu minime nocturne care vor coborî aproape de 0 grade și vor urca ulterior până la 4 grade.

Ploile și ninsorile vor fi frecvente, cele mai importante precipitații fiind estimate pe 13 februarie. În Transilvania, temperaturile diurne vor atinge 12 grade în primele zile, apoi vor scădea la 3 grade pe 16 februarie și vor reveni spre 6 grade la sfârșitul intervalului. Minimele vor oscila între -6 și 2 grade, cu o răcire accentuată în jurul datei de 17 februarie.

Maramureș

Maximele diurne vor porni de la 6 grade și vor ajunge la 12 grade pe 12–13 februarie, pentru ca apoi să scadă spre 4 grade.

Minimele vor varia între 2 și -3 grade, revenind ușor ulterior. Precipitațiile vor fi temporare, cu vârfuri cantitative în jurul datei de 13 februarie.

Moldova

Regiunea va începe cu temperaturi foarte scăzute, cu maxime negative și minime sub pragul gerului. Ulterior se va încălzi treptat, cu maxime între 8 și 10 grade pe 12 februarie.

O răcire temporară este așteptată până pe 17 februarie, după care valorile termice vor crește spre medii de aproximativ 6 grade. Precipitațiile se vor intensifica pe 14 și 15 februarie.

Dobrogea

Maximele vor porni de la 0 grade, crescând până la 10–14 grade pe 12–13 februarie, iar minimele vor fi între -4 și 6 grade.

Apoi se va răci, cu maxime de 2–6 grade și minime între -4 și 0 grade, revenind ușor spre finalul intervalului. Precipitațiile vor fi mai frecvente între 13 și 17 februarie.

Muntenia și Oltenia

Vremea va alterna între perioade reci și mai calde, cu maxime între 0 și 14 grade și minime între -7 și 4 grade. Precipitațiile vor fi mai probabile între 14 și 17 februarie, fiind în rest izolate.

La începutul perioadei, Oltenia va avea maxime de -2…2 grade și minime de -4…-2 grade, urcând apoi până la 10–14 grade și minime de 0–2 grade pe 14 februarie. Ulterior, vremea se va răci din nou, cu maxime între 4 și 8 grade și minime între -4 și 0 grade.

Vremea la munte

În zonele montane se vor înregistra alternanțe de temperaturi reci și mai blânde, cu maxime între -4 și 2 grade și minime între -12 și -4 grade. Precipitațiile vor fi mai frecvente după 14 februarie, iar gerul va fi prezent în primele zile ale intervalului.