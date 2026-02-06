Două magazine emblematice din centrul Bucureștiului intră pe piața de leasing

După mai bine de un deceniu în care dezvoltarea imobiliară s-a mutat spre periferia Bucureștiului, două clădiri importante din centrul Capitalei devin disponibile pentru leasing, într-un moment în care piața office și retail trece printr-o etapă de ajustare, notează Profit.

Este vorba despre Unirea Business Center și Magazinul Victoria, proiecte promovate de antreprenorul Relu Muntean, care mizează pe reactivarea economică a zonelor centrale.

Platforma imobiliară administrată de Relu Muntean a fost construită gradual în ultimii aproximativ 20 de ani, pornind de la revitalizarea spațiilor comerciale din Sibiu. Modelul de business s-a bazat pe deținerea pe termen lung a activelor și pe administrarea directă a acestora.

„De la tatăl meu am învățat tenacitatea în fața ciclurilor pieței, răbdarea necesară pentru investiții pe termen lung și angajamentul față de calitate în managementul activelor. Aceste lecții m-au modelat să văd real estate-ul nu ca pe un joc speculativ, ci ca pe o contribuție la evoluția orașelor”, afirmă Relu Muntean.

Portofoliul grupului include spații comerciale în București, Sibiu și Cluj, dar și active hoteliere cunoscute, precum hotelul Împăratul Romanilor din Sibiu și Aurelius Împăratul Romanilor din Poiana Brașov. Strategia se concentrează pe locații centrale și pe relații stabile cu chiriașii.

Extinderea către București a venit prin achiziții în zone urbane cu trafic intens și infrastructură consolidată, precum Piața Unirii și Calea Victoriei.

Piața imobiliară din România traversează o perioadă de recalibrare, după ani în care marile proiecte office au fost dezvoltate în zone periferice sau semi-centrale. În prezent, interesul se mută treptat spre zonele centrale, unde infrastructura existentă și conectivitatea oferă avantaje operaționale.

„Centrul nu concurează pe metri pătrați, ci pe valoare adăugată. În următorii zece ani, vom asista la o competiție între clădirile periferice, care oferă volum, și cele centrale, care oferă identitate, acces și flux intens”, spune Muntean.

Potrivit acestuia, companiile analizează tot mai atent accesul la transport public, proximitatea serviciilor și capacitatea de a atrage angajați, nu doar costul chiriei sau dimensiunea spațiului.

Unirea Business Center este unul dintre proiectele principale ale grupului. Clădirea, amplasată în Piața Unirii, unul dintre cele mai importante noduri de transport din București, este în construcție, cu termen estimat de livrare în trimestrul al doilea din 2028.

Proiectul va avea aproximativ 32.000 de metri pătrați de spații închiriabile, distribuite pe subsol, parter și cinci etaje. Suprafața unui nivel va ajunge la aproximativ 6.500 de metri pătrați.

Parterul este proiectat pentru activități de retail și servicii, inclusiv restaurante, clinici, farmacii și supermarketuri, iar etajele superioare vor fi dedicate spațiilor de birouri și centrelor operaționale.

Clădirea va include peste 350 de locuri de parcare, spații pentru biciclete și stații de încărcare pentru vehicule electrice. Proiectul este conceput pentru certificare BREEAM și va integra sisteme moderne de climatizare, management al clădirii și generatoare de backup.

„Nu am construit Unirea ca să fie doar spectaculoasă în randări. Am construit-o ca să funcționeze zi de zi, pentru companii care iau decizii pe termen lung”, explică Muntean.

Al doilea proiect introdus în piață este Magazinul Victoria, o clădire istorică de pe Calea Victoriei, cu o suprafață de aproximativ 10.000 de metri pătrați. Spațiul, cunoscut în trecut ca galerii Lafayette, intră într-un proces de reconfigurare.

Strategia nu urmărește transformarea clădirii într-un mall clasic, ci într-un spațiu flexibil pentru retail premium, concepte experiențiale și activități culturale.

„Nu mă interesează Victoria ca muzeu, nici ca mall banal. Mă interesează să fie relevantă astăzi, pentru orașul de azi. O clădire istorică dacă o tratezi exclusiv financiar, îi erodezi valoarea pe termen lung”, spune antreprenorul.

Proiectul se bazează pe renașterea zonei Calea Victoriei ca pol de retail și lifestyle, tendință vizibilă în ultimii ani, odată cu creșterea numărului de evenimente culturale și comerciale organizate în zonă.

Disponibilitatea simultană a două clădiri mari în centrul Bucureștiului este considerată o situație rară pe piața imobiliară locală, unde stocul de spații centrale este limitat și dificil de extins.

Muntean spune că etapa actuală este una de dialog cu potențiali chiriași din domenii diverse, de la retail și horeca până la servicii financiare, industrii creative și centre operaționale.

„Această fază permite companiilor să fie primele la masă, participând la definirea mixului și securizând spații adaptate pe termen lung. Vreau chiriași care înțeleg că un spațiu central nu e doar o adresă; e o decizie pe 10 ani, luată cu seriozitate”, afirmă acesta.