Unt aromat cu pătrunjel, busuioc, rozmarin și cimbru, un plus de savoare pentru orice friptură

Unt aromat cu pătrunjel, busuioc, rozmarin și cimbru, un plus de savoare pentru orice fripturăUnt. Sursa foto: Picabay
O combinație de ierburi aromatice și unt poate transforma orice preparat din pește sau friptură într-o experiență culinară deosebită. Pătrunjelul uscat, mărarul, busuiocul, rozmarinul și cimbrul se amestecă cu untul moale, creând o cremă fină. Această pastă poate fi aplicată direct pe carne sau pește imediat după gătire, recomandă Tom Hunt, bucătar premiat și autor la The Guardian.

Cremă de unt cu ierburi aromatice pentru pește și fripturi

Untul compus reprezintă, în esență, untul combinat cu diverse arome, dulci sau sărate, și oferă o modalitate simplă și gustoasă de a reinventa câteva ierburi obosite. Poate fi topit peste legume, încorporat în paste, cereale sau leguminoase, aplicat peste carne sau pește, întins pe pâine prăjită sau congelat sub formă de felii pentru folosire graduală.

Deși până de curând untul compus era admirat mai degrabă în farfuriile restaurantelor decât preparat acasă de bucătarii amatori, acesta rămâne o soluție eficientă pentru a valorifica câteva ierburi rămase și pentru a da mesei un plus de savoare și atractivitate vizuală.

Când pregătește untul, spune Tom Hunt, îi place să folosească între 10% și 20% ierburi proaspete și/sau condimente, ajustând proporția în funcție de cât de puternică sau subtilă vrea să fie aroma. Această rețetă este gândită pentru un pachet de 100 g de unt, o cantitate simplu de preparat și de calculat, dar se poate adapta ușor: fie că vrei mai mult, fie că vrei mai puțin, totul depinde de gusturile tale și de nevoile preparatului.

Un text științific vechi de decenii explică ce se întâmplă în prezent cu oamenii
Păcuraru i-a luat partidul AUR lui George Simion! Autodenunț făcut de Makaveli: Cum ar fi fost măsluite alegerile la PMB
De multe ori Tom Hunt folosește mult mărar și pătrunjel, completate, surprinzător, de trufe conservate aduse din Italia. Rezultatul este pe măsură, spune el, untul aromat a îmbogățit friptura, dar s-a potrivit la fel de bine și cu peștele sau legumele fierte.

Unt cu verdețuri. Sursa foto: Pixabay

Unt aromat cu ierburi și condimente – o rețetă simplă pentru 4-6 porții

Pentru a prepara un unt aromat care să transforme orice fel de mâncare într-o experiență culinară inedită, veți avea nevoie de:

  • 100 g unt moale, sărat sau nesărat
  • 10–20 g ierburi proaspete, precum pătrunjel, coriandru, chives, mărar, busuioc, rozmarin, cimbru, salvie sau mentă, tocate fin
  • 10–20 g condimente sau amestecuri de condimente, de la chimen și coriandru măcinat, boia de ardei simplă sau afumată, fulgi de chili, pudră de curry, garam masala sau ras el hanout, până la semințe de fenicul, muștar sau boabe de piper; condimentele întregi se prăjesc ușor înainte de a fi zdrobite
  • 1 vârf de cuțit până la 2 g sare de mare, după preferință și tipul de unt.
Unt cu ierburi. Sursa foto: Pixabay

Pașii de urmat pentru rețeta recomandată de Tom Hunt

Începeți prin a bate untul moale într-un bol cu o lingură de lemn, până devine cremos și omogen. Adăugați ierburile proaspete tocate mărunt și, dacă doriți, condimentele alese – aici este momentul să vă lăsați imaginația să zburde și să combinați aromele după gust.

Completați cu puțină sare de mare: pentru untul sărat, un vârf de cuțit este suficient, în timp ce untul nesărat necesită aproximativ o treime de linguriță sau 2 g pentru a obține aceeași intensitate de gust.

Modelați untul pe o hârtie de copt sub formă de rulou, răsuciți capetele și dați-l la rece până se întărește. Alternativ, puteți să-l păstrați într-un recipient mic etanș.

Untul aromat se poate păstra la frigider timp de până la două zile sau în congelator până la trei luni; pentru o utilizare mai practică, este recomandat să-l congelați în porții individuale. Evitați depozitarea pe termen lung pentru a păstra siguranța alimentară și prospețimea aromelor.

17:50 - Un text științific vechi de decenii explică ce se întâmplă în prezent cu oamenii
17:42 - Cât timp mai poți beneficia de asigurarea medicală după ce rămâi fără loc de muncă
17:36 - Departamentul de Justiție îi plătește lui Michael Flynn peste 1 milion de dolari după ani de scandal
17:28 - Portavionul american USS Gerald Ford a ajuns în orașul croat Split pentru lucrări de mentenanță
17:18 - Cel mai lung șarpe sălbatic din lume. Baroneasa din Sulawesi are peste 7 metri
17:09 - Fără nicio realizare majoră în 12 ani de mandat, Răzvan Burleanu e pus la zid: De asta am ajuns aici

Care este marele păcat al premierului Ilie Bolojan. O problemă de nerezolvat
Interregnul nostru!
Turismul românesc, în moarte clinică. Măsurile lui Bolojan pârjolesc totul în cale
