O zonă din Bulgaria, tot mai populară printre turiștii britanici. Regiunea de pe litoralul Mării Negre este comparată cu Positano și Cinque Terre

O zonă de pe litoralul Bulgariei a devenit tot mai populară printre turiștii britanici. Aceștia spun că regiunea de la Marea Neagră este frumoasă și mai puțin aglomerată, fiind comparată cu Amalfi, dar la costuri mai mici, potrivit Express.

Numărul turiștilor britanici care aleg Bulgaria a crescut constant în ultimii ani. Laura Evans-Fisk, reprezentantă a Eurochange, a observat o creștere puternică a interesului pentru această destinație și a arătat că zona Sozopol, din sud-estul Bulgariei, este considerată o alternativă la Coasta Amalfi din Italia, potrivit Express.

„Deși Bulgaria a aderat la zona euro, prețurile pentru lucruri ca mâncarea, cazarea și băuturile sunt încă deosebit de mici în comparație cu alte destinații de vacanță populare precum Grecia, Spania și Italia”, a explicat aceasta.

Laura Evans-Fisk a analizat costurile din zonă și a arătat că o bere poate costa sub 2 euro, iar o masă în jur de 10 euro, ceea ce face destinația atractivă pentru turiștii care caută opțiuni mai accesibile.

„În plus britanicii nu trebuie să facă compromisuri în ceea ce privește peisajele frumoase și plajele pe care le oferă aceste destinații populare. De fapt, există o mulțime de destinații în Bulgaria care sunt aproape la fel de bune, dar la o fracțiune din cost”, a adăugat aceasta.

Printre locurile recomandate de specialistă se află orașul Sozopol, apreciat pentru atmosfera sa și pentru peisajele de coastă. Evans-Fisk a comparat această destinație cu unele dintre cele mai cunoscute zone turistice din Italia.

„Acest oraș de coastă superb are o atmosferă foarte similară cu Positano și Cinque Terre, din faimoasa Rivieră a Italiei. Zona veche a orașului Sozopol este presărată cu case pitorești din lemn și străzi pietruite care au vedere la coasta uimitoare și la apele albastre strălucitoare”, a explicat aceasta.

Sozopol este unul dintre cele mai vechi orașe de pe litoralul Bulgariei și este mai puțin aglomerat decât alte destinații europene. Orașul găzduiește plajele Kavastie și Harmani, baruri pe plajă și mai multe obiective istorice, printre care un castel și biserici.